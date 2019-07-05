Vatandaşlar yorumladı: Yeni partiye ihtiyaç yok, AK Parti'nin kendisini düzeltmesi lazım

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

23 Haziran seçiminden sonra harekete geçen Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeki yerini korurken, gündeme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecektir. Onların ne peşinde olduğu değil, bizim ne iş yaptığımız önemli. Yunus Emre’nin dizelerinde dediği gibi. Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Soruyor ekibi kurulacağı iddia edilen yeni partiyi seçmene sordu. Mikrofonlarımıza konuşan bir vatandaşlar, yeni bir partiye ihtiyaç olmadığını vurgularken, AK Parti'nin kendisini düzeltmesi ve yanlışlarından dönmesi gerektiğini belirtti.