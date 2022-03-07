Vatandaşlar soruyor: Sokaklar köpeklerin işgali altında, devlet nerede? 'İtçiler'i kimler koruyor?
Başıboş sokak köpekleri, her gün yeni bir dehşeti yaşatmaya devam ederken devletin içerisinde bir elin ise kamuoyunda 'itçiler' olarak belirtilen ve sokakları terörize etmeyi amaçlayan gruplara destek verdiği iddia ediliyor.
Batı'nın fonladığı sözde hayvan derneklerinin toplatılmasına karşı çıktığı başıboş sokak köpekleri, her gün yeni bir dehşeti yaşatmaya devam ediyor.
Son olarak başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğrayan ve kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar, Türkiye kamuoyunda infiale neden oldu.
Minik Mahra ölüm kalım savaşında ama hala o köpekler oradan toplanmadı
Beyin kanaması geçiren ve bir ayağı kesilen minik Mahra, ölüm kalım savaşı veriyor.
Yoğun bakımda bulunan Mahra Pelin Pınar'ın babası, kızına saldıran köpeklerin hala oradan toplanmadığı söyledi.
MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz sorunu Meclis'e taşıdı
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, başıboş sokak köpekleri konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini söyledi.
MHP’li Kılavuz yaptığı açıklamada başıboş sokak köpeklerine gündemine alarak “İnsanlarımızın evlerinden iş yerlerine, çocuklarımızın oyun alanlarına, okullarına veya parklara gidip gelirken sürü hâlinde hareket eden ve saldırganlaşan sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalması, insanlarımızın ve çocuklarımızın hayatını ciddi bir biçimde tehlikeye atmaktadır.” dedi.
Vatandaşlar sosyal medyada tepki gösteriyor
Her gün yeni bir acıya tanıklık eden vatandaşlar ise sosyal medyadan 5199 sayılı kanuna tepki gösteriyor.
5199 sayılı kanun nedeniyle belediyelerin başıboş köpekleri toplamadığını belirten vatandaşlar, "Sokaklar başıboş sokak köpeklerin işgali altında, devlet nerede?" diye soruyor.
"Çocuklar ölürse ölsün, ceplerimiz dolsun" diyen sözde hayvan dernekleri tepkilere neden oluyor
Batılı ülkeler ve mama şirketleri tarafından fonlanan sözde hayvan dernekleri, çocuk ölümlerini umusamadan ceplerini doldurması vatandaşların tepkisini çekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başıboş sokak köpeklerinin toplatılması talimatına karşı çıkan hayvan dernekleri, belediyelerin de toplamasını engelliyor.
Vicdanlarını menfaatleri uğruna satan dernek yöneticileri lüks içinde yaşarken sözde kurdukları barınaklarda hayvanları hastalıklara ve ölümlere mahkum ettikleri öne sürülüyor.
Bu derneklere devletin içerisinde kimler destek veriyor?
Siyaset ve bürokraside etkin oldukları belirtilen bir kısım derneklerin devletin imkanlarından da faydalandığı belirtiliyor.
Devletin içerisinde yuvalandığı iddia edilen çevrelerin devletin bu konuda harekete geçmesine engel oldukları ileri sürülüyor.
"Aynı merkezden yönetiliyorlar" iddiası
Öte yandan feminist, LGBT ve sözde bazı dernekler gibi hayvan derneklerinin de aynı merkezden yönlendirildiği de iddialar arasında.
Vatandaşlardan "Hayvan derneklerine inceleme başlatın" çağrısı
Vatandaşlar bu iddiaların derhal açıklığı kavuşturulması için hükümete ve savcılığa sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunuyor.
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