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Yerel Vatandaşlar söndürdü itfaiye soğutma çalışması yaptı! Yanan araç için böyle seferber oldular
Yerel

Vatandaşlar söndürdü itfaiye soğutma çalışması yaptı! Yanan araç için böyle seferber oldular

Fatih'te seyir halinde yanan otomobil için seferber olan vatandaşlar yangını söndürürken itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 23:19:00 -
Vatandaşlar söndürdü itfaiye soğutma çalışması yaptı! Yanan araç için böyle seferber oldular

Fatih’te seyir halindeki otomobil motor kısmından tutuşarak alev aldı. Sürücü aracı durdurup aşağıya inerken, vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Fatih Fevzipaşa Caddesi'ndeki seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDD 057 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan dumanları gören sürücü aracı durdurup, aşağıya inerek yardım istedi.

Vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise aracın yanan bölümünde soğutma çalışması yaptı. Yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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