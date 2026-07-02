Vatandaşlar ‘sıfır atık’ makinelerini sevdi, kuyruğa girdi

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, iade edilen her bir plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşlara 1 lira teşvik ödemesi yapılıyor. Uygulama kapsamında makinelere bırakılan ambalajlar geri dönüşüm zincirine kazandırılırken, hak edilen bedeller vatandaşların e-cüzdan hesaplarına aktarılıyor. Vatandaşlar, hesaplarında biriken bu bakiyeleri daha sonra anlaşmalı bankalar aracılığıyla nakit olarak çekebiliyor.

Sistemin devreye girmesiyle birlikte İstanbul'un birçok ilçesindeki iade istasyonlarında hareketlilik yaşandı. Atıklarını nakde çevirmek isteyen vatandaşlar, makinelerin önünde sıra oluşturdu. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri plastik, cam şişe ve alüminyum kutuları tek tek makinelere okutarak sisteme dahil etti.

Öte yandan, İstanbul’un birçok noktasında DOA makinelerinin kurulumu tamamlanarak hizmet vermeye başlarken, bazı ilçelerde ise kurulum çalışmalarının henüz yapılmadığı dikkat çekti. Uygulamanın önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaştırılması bekleniyor.

Geri dönüşüm noktasına iki torba dolusu ambalaj atığıyla gelen vatandaşlardan Abdülsamet Pekdemir, sistemin genel olarak başarılı çalıştığını belirterek hazne kapasitesine dikkat çekti. Pekdemir, "Cihaz genel olarak çalışıyor. Ancak hazne küçük olduğu için kısmi sorunlara neden oluyor. Yanımda iki torba getirdim" dedi.

Kendi yaşadığı bölgede henüz makine bulunmadığını ve bu nedenle mesafe kat etmek zorunda kaldığını dile getiren Pekdemir, "Şu an bazı ilçelerde cihaz yok. Ben Bağcılar’dan buraya geldim. Kendi ilçeme de kurulması için talep oluşturdum, umarım en kısa sürede bizim orada da olur" ifadelerini kullandı.