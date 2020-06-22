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Aktüel

Vatandaşlar maskesiz, sosyal mesafesiz bir şekilde yangını izledi

Sancaktepe’de iki katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:03:08 -
Vatandaşlar maskesiz, sosyal mesafesiz bir şekilde yangını izledi

Sancaktepe’de iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesini izleyen vatandaşlar sosyal mesafeye uymazken bazılarının ise maske takmadığı görüldü.



Sancaktepe Emek Mahallesi Dicle Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın çatısında saat 15.15 sıralarında yangın çıktı. Binada bulunan vatandaşlar kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri merdiven ile çatıya ulaşarak yangına müdahalede bulundu. İtfaiye yangına müdahale ettiği sırada sokakta toplanan kalabalık ise yangını film izler gibi izledi. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülen vatandaşların kimisi maske dahi takmadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.


Yangın hakkında bilgi veren Hüseyin Özerci, “Evin içindeydik. Herkesi çıkardık. Çatıdan çıkmış yangın. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Her taraf duman doldu. Dışarı çıkardılar” dedi.

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