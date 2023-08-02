Vatandaşlar, madde bağımlılarının mesken tuttuğu caminin ibadete açılmasını istiyor!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ziyaretlerin en çok yapıldığı yerlerden biri olan Balıklıgöl'ün yanı başındaki tarihi caminin madde bağımlılarının mesken tuttuğunu belirten mahalle sakinleri, caminin bir an önce ibadete açılmasını talep etti.

Yakubiye Mahallesinde Halilürrahman Gölü’nün (Balıklıgöl) hemen yanı başında bulunan Eski Sefalı Camisi madde bağımlılarının meskeni olmuş durumda.

Depremden önce tadilat nedeniyle kapatılan camide, halılarının yakılması, dolaplarının kırılması ve cami içindeki Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplara zarar verilmesi tepki topladı.

Camiyi mesken tutan madde bağımlılarının, geceleri madde kullanarak camiye zarar verdiği öğrenildi.

Caminin depremden önce restorasyon kapsamında alındığı ve yaklaşık 1 senedir kapalı olduğu belirtildi.

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Tarihi caminin durumunun sosyal medyada tepki toplamasının üzerine yetkililer cami çevresinde önlemler alarak cami girişini kapattı. Ayrıca, cami çevresinde emniyet ekipleri görevlendirildi.

İLKHA'ya konuşan vatandaşlar, caminin bir an önce ibadete açılması gerektiğini belirtti.

"Caminin içi neredeyse ahır gibiydi, eski çağa dönecekti"

İsveç'te değil Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da yaşadıklarına dikkat çeken bir mahalle sakini, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, Peygamberler Şehri Şanlıurfa, İsveç değil. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim yerlerdedir. Burası madde bağımlılarının yuvası oldu. Bir an önce müdahale edilmesini istiyorum. Camiye sac vurup kapatmışlar, 'dekorasyona başlayacağız' diyorlar. Ara sokakları gördünüz, büyük kütükleri koymuşlar. Kütükler çocukların üzerine düşse hesabını kim verecek? Burası 100 metre Balıklıgöl'e yakındır. Buradaki esnaf lavabo olarak nereye gidecek, namazlarını nerde kılacak? Acilen buraya çözüm bulunmalı. Caminin içi neredeyse ahır gibiydi, eski çağa dönecekti. Caminin camlarını falan sökmüşler, gidip satıyorlar. Kur'an'lar yerdeydi. Lavaboların muslukları sökülmüş, tuvaletleri kırılmış. Camimiz neden ahır gibi olsun, istemeyiz. Bir Cuma namazı buraya toplanıyorduk ama şu an toplanamıyoruz." şeklinde konuştu.

"Madde bağımlıları camiye dadandı"

Caminin bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini söyleyen mahalle sakini, "Depremden önce buranın tadilatı olacaktı. Hala tadilat oluyor hala… Bu tadilat bir türlü bitmedi çünkü gelen kimse yok. Madde bağımlılarından dolayı evlerin çoğu yıkıldı, kentsel dönüşüme girdi; çünkü bağımlılar yığılmasın. Bu sefer de madde bağımlıları camiye dadandı. Maalesef yetkililer bu noktada zayıf kalıyor. Kapılar sac ile kaplandı, üst taraf saçlandı, kimse girmesin diye. Başka da bir şey yok. Sacları da yarın öbür gün söküp götürürler. Caminin içini ve dışını temizlediler. Bunlar önemli değil, önemli olan bu caminin faaliyete geçmesidir." diye konuştu.

"Camimize restorasyon sözü verildi"

Caminin durumunun tepki toplamasının ardından yetkililerin harekete geçtiğini ifade eden Murat Demirkol ise "Cami daha önce restorasyon kapsamına alınacağından dolayı madde bağımlıların yuvası olmuştu. Caminin durumu medyaya düştükten sonra valilik, kaymakamlık ve müftülük olsun olaya müdahil olup gereken önemleri aldılar. Caminin temizliği yapıldı. Camimize restorasyon sözü verip camiyle ilgileneceklerini söylediler." dedi. (İLKHA)