0553 313 94 23

Vatandaşlar Kum Zambağı Festivali ile eğlendi

Bartın Belediyesi İnkumu Kum Zambağı Festivali 5.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:01
Vatandaşlar Kum Zambağı Festivali ile eğlendi

Bartın Belediyesi İnkumu Kum Zambağı Festivali 5. kez düzenledi. Festivalde sanatçılar Lara ve İrem Derici sahne aldı. Festival etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sportif müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, festivalde binlerce kişi doyasıya eğlendi.


Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen 5. İnkumu Kum Zambağı Festivali, sportif etkinlikler ve sanatçı performanslarıyla binlerce kişiyi buluşturdu. Festivalde sanatçılar Lara ve İrem Derici sahne aldı.



Lara performansıyla coşturdu


Sevilen sanatçı Lara sahne aldığı Bartın Belediyesi 5. İnkumu Kum Zambağı Festivalinde sergilediği sahne performansıyla vatandaşları coşturdu. Lara, Bartın’a ve ve Bartın’lılara hayranlığını dile getirdi. Konser sonrası Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, sanatçı Lara’ya ve orkestrasına teşekkür etti. Akın, Bartın’ı ziyareti anısına Lara’ya Bartın İşi Tel Kırma işlemeli şal ve camaltı sanatıyla yapılmış kum zambağı temalı tablo hediye etti.



Engelsiz sanat evi Lara’yı ağırladı


Konserde, özel çocuklarımızdan 5 yaşındaki Yusuf Talha Güryol ile birlikte sahnede şarkı söyleyen Lara, Bartın Belediyesi Engelsiz Sanat Evi’ni ziyaret ederek, özel çocuklarımızla buluştu. Çocuklarla dans edip şarkı söyleyen, aileler ile sohbet eden ve destek olan sanatçı Belediye Başkanı Cemal Akın duyarlılığından dolayı sanatçıya teşekkür etti.



Lara Gazhane Kültür Parkı’nı ziyaret etti


Belediye Başkanı Cemal Akın konser için Bartın’da bulunan sanatçı Lara ile birlikte Bartın Belediyesi Gazhane Kültür Parkı’nı gezdi. Akın, “Lara Hanım ile Gazhane Parkı’mızı gezdik. Kentimizi çok beğendiğini ifade eden ve tekrar ziyaret edeceğini belirten Lara Hanım tüm halkımıza selamlarını iletti” dedi.



İrem Derici’den muhteşem performans


Bartın Belediyesi 5. İnkumu Kum Zambağı Festivalinin 2. günü sahne alan İrem Derici, muhteşem dans ve şarkılarıyla vatandaşları bir kez daha kendine hayran bıraktı. İrem Derici Bartın’ı çok beğendiğini, Bartın’dan bir ev almayı düşündüğünü ifade etti. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İrem Derici’ye Bartın’a ziyareti anısına Bartın işi tel kırma işlemeli şal, cam altı sanatı ile yapılmış kum zambağı tablosu hediye ederken, sanatçıya ve orkestrasına teşekkür etti.



Kupa ve madalyalar sahiplerini buldu


Bartın Belediyesi 5. İnkumu Kum Zambağı Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Bartın Belediye Başkanlığı ile amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği 19. Belediye Başkanlığı İnkumu Plaj Futbolu, Belediye Başkanlığı 3.Tenis Turnuvası, ve Belediye Başkanlığı 3. Plaj Voleybolu Turnuvalarında dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi. Başkan Akın yaptığı açıklamasında, Bartın Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteklerinin devam edeceğini yinelerken, turnuvaların hazırlanmasında emeği geçen herkese, sporculara, hakem ve antrenörlere teşekkür etti.



Başkan Akın “Teşekkür Ediyorum”


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamasında, “ Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerimizin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunan, güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerimize, festivalimize katılan sanatçı vemüzisyen konuklarımıza, vatandaşlarımıza, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Akın, festivale katılan vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:01
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocasını öldüren Hülya Ören tutuklanarak cezaevine gönderildi
    1. Kocasını öldüren Hülya Ören..
    2. Merkel'den İran açıklaması: Büyük bir..
    3. O Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e açık..
    4. CHP'li başkandan olay itiraf: HDP..
    5. Bakan Koca'dan Malazgirt Zaferi'nin..
    6. "9. Transanatolia Rally Raid" yarışı
    7. GÜNCELLEME - Güngören'deki cinayet
    8. Başkan Yüksel, ilkokuldaki sıra..
    9. Gaziantep’te 5 milyon 407 bin cinsel..
    10. GÜNCELLEME - İzmir'de balkonda..
    11. 63 milyonluk yatırım sorunsuz ilerliyor
    12. Urartu Müzesi’nin açılışı için son..
    13. Zonguldaklı güreşçi Alaca, Milli takım..
    14. Zarif, Çinli mevkidaşıyla nükleer..
    15. Tatlıses İsot Festivali’ne katılacak
    16. Genç file bekçisi Kardemir..
    17. Asfaltlama ile kaldırım çalışmaları..
    18. Vali Gürel, Aile Sağlık Merkezlerinin..
    19. Gençler, kuşlar için ağaçlar yemlik..
    20. Zonguldak Kömürspor olağan üstü..
    21. TEM otoyolunda korkunç kaza! Yaralılar..
    22. Yorganlara dikilen uyuşturucuları..
    23. Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 10..
    24. Vatandaşlar Kum Zambağı Festivali ile..
    25. Altının kilogramı 284 bin 900 liraya..
    26. Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli
    27. Sisi Biarritz'de Trump ile Orta Doğu..
    28. G7 ülkelerinden Amazon yangınları için..
    29. Hikmet Karaman: "Zamana ihtiyacımız..
    30. Sivasspor Diabate yeniden istiyor
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”