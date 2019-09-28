0553 313 94 23

Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilecek

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı bulunduğu bildirildi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:11
Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilecek

KVKK'den yapılan yazılı açıklamada, Anayasa ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verileri işlenen gerçek kişilere, birçok hak tanındığı belirtildi.

Anayasa ile kişilere, "kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı" tanındığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, verilerin otomatik sistemlerle analiziyle kişinin aleyhine sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, veri işlemeden dolayı zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunduğu vurgulandı.

Verilerin otomatik sistemlerle analiz edilerek, oluşturulan profillerin de kişisel veri kapsamında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, profilleme işlemiyle elde edilen sonuçların kişinin lehine veya aleyhine olabildiğinin altı çizildi.

Kanunun, kişinin aleyhine sonuçların ortaya çıkması halinde kişinin itiraz hakkını gündeme getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kişinin haberi dahi olmadan belirli bir kategoriye dahil edilmesi ve kendisi hakkında birtakım varsayımlara dayanılarak karar verilmesi, kişilik hakkıyla bağdaşmayabilir. Dolayısıyla veri sorumlusu, ilgili kişinin talebi halinde yapılan işlem hakkında açıklama yapmak durumundadır.

Kişiler, hakları doğrultusunda, ilk olarak veri sorumlusuna başvurmalıdır. Çünkü, kanuna göre veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikayet yoluna gidilememektedir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin başvurusunu en kısa sürede ve en geç 30 günde sonuçlandırmalı ve bu süre zarfında sonucun gerekçesini de açıklayarak ilgili kişiye bildirmelidir. İkinci aşamadaysa başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması halinde ilgili kişi, Kurula şikayet hakkını kullanabilir. Özetle; Kanun açısından veri sorumlusuna başvuru zorunlu, Kurula şikayet ise ilgili kişinin isteğine bağlıdır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:11
  1. Kişisel Veri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Thiago Silva: Galatasaray tehlikeli bir rakip
    1. Thiago Silva: Galatasaray tehlikeli..
    2. Depremdeki köprü yalanı bardağı..
    3. Sıcak anlar! Polis ateş ederek durdurdu
    4. OGM personel alımı sonuçları ne zaman..
    5. FETÖ ile mücadele böyle mi olmalı?..
    6. İstanbul depremini imam hatiplere..
    7. Mustafa Tahhan dualarla uğurlandı
    8. istanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması
    9. Birleşmiş Milletler’de Müslüman’a söz..
    10. İş Bankası alımları 2019 İş Bankası..
    11. Ekrem’den 5.8 şiddetinde yalan!
    12. MHP’li Tamer Osmanağaoğlu: İzmir..
    13. Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi..
    14. Bursa'da cüzdanını bulup getiren..
    15. Sisi'nin bakanı Amerikan Yahudi..
    16. İmran Han'ı taşıyan uçak Amerika'ya..
    17. Rusya'dan dikkat çeken Suriye'de..
    18. Trump'ın ekibinde istifa
    19. Nükleer gücünü masaya sürüp uyarısını..
    20. Vatandaşlar isterse kişisel verilerini..
    21. Deprem çantası hazır mı? Deprem..
    22. Ünlü deprem kahini Hoogerbeets gelen..
    23. Pakistan başbakanının uçağı acil iniş..
    24. Dr. Kalafat: Faylar tek parça halinde..
    25. Ege Denizi'nde can pazarı! İmdatlarına..
    26. Çocuklarda göz kayması neden olur, göz..
    27. İzmir'de çatışma çıktı! Yaralılar var
    28. İstanbul’da deprem bitti mi? Büyük..
    29. İstanbul depremini tutturan Frank..
    30. Taşeron işçilere asgari ücret zammı..
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi