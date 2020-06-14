Vatandaşlar İmamoğlu'nun Haliç açıklamasına isyan etti: "16 milyon İstanbullu yüzüne tükürse..."

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"Her şey çok güzel olacak" vaadiyle göreve gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet yerine çamur getirdi. İstanbullunun sorunlarını çözmek yerine derdine dert katan İmamoğlu yönetimindeki İBB adeta çevre katliamı yaptı. Geçtiğimiz günlerde İBB'nin iştiraki olan İSKİ'nin maliyetten kaçarak kanalizasyon sularını arıtmadan Beykoz’daki Riva Deresi'ne akıttığı ortaya çıkmıştı.

Yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran İmamoğlu Haliç'te de aynı beceriksizliğini göstermişti. İmamoğlu Haliç’in 7 yıldır temizlenmediğini iddia ederek yalan üzerinden propaganda yapmıştı.

AK Parti döneminde tertemiz bir görünüme kavuşturulan Haliç'in rengi kirlilik nedeniyle maviden kahverengiye dönüşmüş ve kötü kokusuyla eski günleri aratmamıştı.

İmamoğlu yönetimindeki İBB ise Haliç'te yaşanan kirliliği "alg"lere bağlayarak adeta insanların aklıyla alay etti. İBB yaptığı açıklamada "Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük çoğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir." iddiasında bulundu.

İBB'nin akıllara durgunluk veren bu son açıklaması vatandaşları adeta isyan ettirdi. Duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteren bir vatandaş, "Riva deresine, Küçükçekmece sahile, Yenikapı sahile, Kadıköy sahile ve Haliç'e foseptik suyu akıt. İstanbul'a bela olmaya gelmiş... Utanmaz bir de alg diyor hala. 16 milyon İstanbullu yüzüne tükürse "bu sene yağmur ne güzel yağıyor barajlar dolacak su sorunu olmayacak" der." yorumunda bulundu.