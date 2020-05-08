  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vatandaşlar hayalindeki Edirne’yi anlattı

Edirne Valiliği himayesinde kurulan Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER), “Hayalimdeki Edirne” isimli proje kapsamında 7’den 70’e her yaş grubuna nasıl bir Edirne hayal ettiklerini sordu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:36:32 -
Vatandaşlar hayalindeki Edirne’yi anlattı

Edirne Valiliği himayesinde kurulan Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER), “Hayalimdeki Edirne” isimli proje kapsamında 7’den 70’e her yaş grubuna nasıl bir Edirne hayal ettiklerini sordu.


’Bir cümle ile hayalinizdeki Edirne nasıl olmalı’ sorusu sorularak, cevaplardan oluşan bir kısa video hazırlandı. Halkın yaşadıkları şehrin bugününe ve geleceğine dair düşünce ve fikirlerini öğrenmeye yönelik olarak, şehrin farklı noktalarında sokak röportajları ile çekimler yapıldı. Yapılan röportajlarda vatandaşlar genel olarak daha yeşil, yaşanabilir, engelsiz, kültür ve turizm kenti hayal ettiklerini belirttiler.


Yapılan çekimlerin derlemesi ile oluşturulan ‘Hayalimdeki Edirne’ videosu, Edirne için yapılabilecek düzenlemelere ilişkin vatandaşların düşüncelerinin kısa bir bölümünü oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı