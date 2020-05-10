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Vatandaşlar fahiş faturalara isyan etti: Haram olsun

Vatandaşlar fahiş faturalara isyan etti: Haram olsun

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:24:00 -
Vatandaşlar fahiş faturalara isyan etti: Haram olsun

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/vatandaslar-fahis-faturalara-isyan-etti-haram-olsun-20996

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Yorumlar

sizofren savar

EKREM FATURA HIRSIZLIĞININ HESABINI YARGIDA VERMELİDİR.
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Mlym

Sen hizmete değil soymaya geldin,Sana oy veren eller kırılsın.
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