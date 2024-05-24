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Yerel Vatandaşlar endişeli! Şehri istila ettiler!
Yerel

Vatandaşlar endişeli! Şehri istila ettiler!

Yeniakit Publisher
2024-05-24 10:41:21 - 2024-05-24 10:41:21
Vatandaşlar endişeli! Şehri istila ettiler!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çekirgeler şehir merkezini adeta istila etti.

Yağışların artmasıyla birlikte son günlerde Tatvan şehir merkezinde çekirge istilası adeta hayatı durma noktasına getirdi. Şehir merkezi ve sahil şeridini istila eden çekirgeler, vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşatıyor. Esnaf olarak kapıları açamadıklarını ifade eden Sedat Erdoğdu, “Çekirge istilasına uğradık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Esnaf olarak kapılarımızı açamıyoruz. Şu an duyduğum kadarıyla Tatvan’ın genelinde durum böyle. Yetkililer bir an önce bu işe bir el atsın, bu işe bir çözüm olsun, biz de rahata kavuşalım” dedi.

Turgut Hüseyni ise son zamanlarda ciddi bir çekirge istilasıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, “Bu durum hem bize hem de tarımla uğraşan vatandaşlarımıza ciddi zararlar veriyor. Bu durum bizleri ürkütüyor, çünkü sayıları gittikçe artıyor” dedi.

Tatvan Belediyesi yetkilileri, çekirge ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının başladığını ve en kısa sürede neticelendirileceğini dile getirdi.
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