Vatandaşlar endişeli! O bölgemiz için 7 üstü deprem alarmı! Kötü haber: Az önce deprem uyarısı yapıldı!

Aynı gün içerisinde 7 üzeri şiddetinde meydana gelen 2 deprem, dünyaca ünlü Nature Scientific Reports dergisinde konu oldu. Yapılan çalışmada Hatay’dan başlayıp Kızıldeniz’e kadar giden Ölü Deniz Fay Hattı’na dikkat çekildi. Riskin büyük olduğu ifade edilirken 6 ülkenin tehlike altında olduğu belirtildi.

6 ÜLKE TEHLİKE ALTINDA

Konuya ilişkin yapılan çalışma bahsi geçen dergide “Kahramanmaraş depremlerinin Ölü Deniz Fayı’nın yüzyıllardır süren sismik durgunluğuna olası domino etkisi: Kuzey Anadolu Fayı’ndan çıkarımlar” başlığı ile yayımlandı.

ERZİNCAN VE KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ

Yapılan çalışmada dikkat çeken ifadelere yer verildi. Belirtilen bölgelerin ciddi risk altında olduğu ifade edilirken konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Verilerin çoğunluğu, Türkiye'de Antakya bölgesinden başlayarak batı Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün ve Doğu Mısır'a kadar uzanan 800 km uzunluğundaki bir fay zonunun önemli sismik tehlike altında olduğunu ve 7 ve üzerinde büyük depremlere karşı hazırlıklı olmayı gerektirdiğini açıkça göstermektedir”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2023 Kahramanmaraş depremi ile 1939 Erzincan depremi arasındaki benzerliklere dikkat çeken çalışmada, “1939 depreminden sonra Kuzey Anadolu Fayı üzerinde belirli aralıklarla büyük depremler meydana gelmiş ve fay Marmara Denizi’ne kadar kırılmıştır. Benzer şekilde 2023 depreminden sonra Ölü Deniz Fayının da büyük depremler ile Ürdün’ün güneyindeki Akabe Körfezi’ne kadar kırılabileceği tartışılmıştır” denildi.

800 KM UZUNLUĞUNDAKİ BİR FAY HATTI..

6-9 yüzyıl süren sismik durgunluk sonrasında büyük depremlerin kaçınılmaz olduğu ifade edilen çalışmada Suriye sınırı ile Hatay Kırıkhan arasındaki Hacıpaşa Fayı arasında başarısız bir kırık olduğu aktarıldı. 800 km uzunluğundaki bir fay hattının önemli riskler barındırdığı ifade edilen çalışmada 7 üzeri depremlerin olabileceği açıklandı.