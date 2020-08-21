Vatandaşlar doğalgazı ne zaman kullanacak? Erdoğan tarih açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Dolmabahçe Ofisi'nden yaptığı konuşmayla tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'e gönderilen Fatih Sondaj Gemisi'nin tarihin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiğini söyledi. Erdoğan, Tuna-1 lokasyonunda 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazın bulunduğu havzaya Sakarya Havzası isminin verildiğini söyledi.

"2023'te milletin kullanımına sunulacak"

Doğalgazın bulunmasının ardından hemen üretim için kuyu açma çalışmalarına başlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoağan, sonrasında ise üretim konseptinin belirlenip inşaat ve yapıma geçileceğini söyledi. Sadece denizlerde değil topraklarda da gaz aramalarının yürütüldüğü bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi hedefi veriyorum: Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin huzuruna sunmaktır." dedi.