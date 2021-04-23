Vatandaşlar dikkat! Telefon dolandırıcılarının kurbanı olmayın

Son birkaç yıldır, bilgisayar korsanlarının defalarca vatandaşların kimlik ve banka bilgilerini çeşitli yöntemlerle ele geçirdiğine ilişkin açıklamalar hafızalardayken, dolandırıcıların çalınan kimlik bilgilerini vakit kaybetmeden kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

Son dönemde doğru kimlik ve banka bilgileri ile vatandaşları arayarak hesaplarını boşaltmaya çalışan telefon dolandırıcılarına ilişkin şikâyetlerde ciddi artış yaşandı. Akit’e başından geçen dolandırıcılık olayını anlatan S.A, vatandaşları yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Bankanın numarasından doğru bilgilerle aradılar

S.A’nın başına gelen dolandırıcılık girişimi şöyle:

"Bugün saat 18:00'da işten eve giderken bankamın kendi orijinal numarasından arama geldi. Arayan kişi bankanın İnternet güvenlik biriminden aradığını ve kredi kartımla bir alışveriş sitesinden kredi kartıyla 3D Secure devre dışı bırakılarak alışveriş yapılmaya çalışıldığını ve bunu benim yapıp yapmadığımı sordu.

Bende tabii ki bu alışverişi yapmadığımı söyledim. Bunun üzerine kredi kartı bilgilerimin ele geçirilmiş olabileceğini alışveriş yapılmasını engellemek için kredi kartımın ve diğer hesapların bloke edilmesi gerektiğini söyleyerek kimlik bilgilerimi saymaya başladı; Adımı soyadımı, TC kimlik numaramı, adresimi, anne ve baba adımı harfiyen tek tek söyledi.

Telefonuma gelen mesajdaki kodu telefona tuşlamamı istedi (telefonun tuşlama sesinden hangi numaraya basıldığını anlayabiliyorlar. İki kere 4'e bastın dedi!). Gelen mesajın sonunda bilgileri banka personeli dahil kimse ile paylaşmayın diye yazıyor bu yazının yazdığını ve paylaşamayacağımı söyledim. Bunun üzerine kredi kartının arka tarafında yazan müşteri hizmetleri numarasına bakın dedi.

Gerçekten de aradıkları numara bankamın numarasıyla bire bir aynı numara (bu insana çok inandırıcı, güven verici geliyor). Arkasında bir kaç mesaj daha gönderip gelen kodu sordular. Konuşma devam ederken bu arada eve gelip bilgisayarın başına geçtim vakit kazanmaya çalıştım ve aradıkları numarayı, mesaj gönderdikleri numarayı araştırmaya başladım. Aradıkları numara bankanın İnternet sitesinde de yazan aynı numara. Ama yinede içime bir şüphe düştü ve telefonu kapatıp onu tekrar arayacağımı söyledim.

Telefonu kapatıp tekrar aynı numarayı aradığımda bu sefer gerçek banka müşteri hizmetleri çıktı. Hemen kredi kartımı ve hesaplarımı bloke ettirdim. Kredi kartımla nakit avans çekilmeye çalışıldığını ve hızlı kredi başvurusu yapıldığını söylediler.

Hemen bu işlemleri de iptal ettirdim. Gerçekten dolandırıcılar çok profesyonel bir şekilde ve koordineli olarak çalışıyorlar. Ben kendimi bilişim ve teknoloji konusunda bilinçli olduğumu zannederdim. Resmen direkten döndüm. Dolandırıcıların yöntemleri çok gelişti. Başta kimlik bilgilerinin sızdırılması skandalı ve bankanın hizmet numarasını birebir kopyalamış olmaları onlara çok iyi bir avantaj sağlıyor. Herkesi telefon dolandırıcılarının yeni yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum"