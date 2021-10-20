Vatandaşlar Ali Babacan'a ateş püskürdü: Seni davar çobanı yapmazlardı

Ankara’da partisinin Kahramankazan ilçe kongresine katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnafı ziyaret etti. Vatandaşlar Babacan'a ateş püskürdü. Bir vatandaş Babacan’a, “Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı yapmazlardı.” sözleriyle tepki gösterdi.

"Seni davar çobanı tutan olmazdı"

Pazar alışverişi yapan bir vatandaş Babacan'a "Nankör olmayın. Seni bu hale getiren Erdoğan'dır. Nankörsün" diyerek tepki gösterdi. Pazarcılık yapan başka bir vatandaşın "Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı tutan olmazdı. AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin?" sözleri karşısında Babacan zor anlar yaşadı.

"Kılıçdaroğlu'na payanda mı olacaksın?"

Pazar yeri ziyareti sırasında bir vatandaşın yönelttiği soru karşısında Babacan soğuk terler döktü. "Kılıçdaroğlu'na payanda mı olacaksın?" sorusu karşısında Babacan, "Şu an yalnız yürüyoruz. İlerde ne olacağını bilemeyiz" dedi.