Vatandaşlar akın etti! Devletin kasasına giren para 6 milyar TL

Türkiye genelinde iskan sorunu olan 13 milyon konutu yakından ilgilendiren İmar Barışı'nda başvuru sayısı 6 milyonu aşarken, müracaatta bulunulmayan 6.5 milyon yapı için ise son düzlüğe girildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması için Haziran ayında uygulamaya alınan İmar Barışı'na 5 ayda 6.5 milyona yakın başvuruda bulunuldu. Barış kapsamında devletin kasasına giren para ise 6 milyar liraya ulaştı. En fazla başvuru ise İstanbul ve İzmir'den geldi.

8 Haziran'da ilk başvuruların alınmaya başladığı İmar Barışı'nda tanınan süre 31 Ekim'de sona eriyor. Barış kapsamında son haftaya girildiğini belirten yetkililer başvuru yapacaklara yaşanacak yoğunluğa dikkat çekerek ellerini çabuk tutmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum sürenin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki bir soru üzerine "Şu anda bir uzatma düşüncemiz yok. 31 Ekim'de tekrar değerlendireceğiz" cevabını vermişti.