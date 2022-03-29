Vatandaşlar AK Parti'nin kültür-sanat etkinliğine akın etti! Solcular kıskandı

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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, belediyenin organizesindeki bir kültür-sanat etkinliğine gösterilen yoğun ilgiyi Twitter hesabından paylaştı.

Döğücü'nün göndermesi ağırlarına gitti!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin az ekmek üretmesi sebebi ile Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruğa göndermede bulunan Başkan Döğücü, paylaşımında, "Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe’de tiyatro kuyruğu. Kültür dolu, sanat dolu bir pazar dilerim." dedi.

Solcular kıskandı!

CHP'ye yakın medya kuruluşları AK Partili Döğücü öncülüğünde düzenlenen kültür-sanat etkinliğine gösterilen ilgiyi kıskanarak, Döğücü'nün Halk Ekmek göndermesini hedef alıp, "gaf" yaptığını iddia ettiler.

Oda TV Şeyma Döğücü'ye ilişkin haberinde, "Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından eleştirilere neden olan bir paylaşım yaptı." dedi.

CHP'li İmamoğlu'nun "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapmak için ekmek sayısını azaltmasının üzerini örten CHP'ye yakın medya kuruluşları ile sosyal medya kullanıcıları, Sancaktepe'deki Halk Ekmek sorununa çözüm üreten Şeyma Döğücü'yü, Halk Ekmek satışına engel olmakla itham ettiler.