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Gündem Vatandaşın tek başına kurtulma çabası kamerada, Ekrem nerede?
Gündem

Vatandaşın tek başına kurtulma çabası kamerada, Ekrem nerede?

Yeniakit Publisher
2023-09-28 18:21:00 - 2023-09-28 18:41:36

İstanbul'da yaşanan her felaketle kendi başına mücadele eden vatandaş bu yağışta da yalnız kaldı.

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıya karşın İstanbul'da işbilmez CHP yönetimi yine sınıfta kaldı.

Vatandaşın kurtulma çabası kamerada!

Başakşehir'de yarıya kadar suya gömülen araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bir vatandaş aracı sürüklenmesin diye direğe bağladı.

O anlar çevredeki amatör kameralarla kayıt altına alındı.

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