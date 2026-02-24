Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi...
Her dediği olay olan bilim insanı Canan Karatay'dan Ramazan-ı Şerife özel bilgiler geldi.
Her dediği olay olan bilim insanı Canan Karatay'dan Ramazan-ı Şerife özel bilgiler geldi.
Ramazan ayı aynı zamanda vücudun dinlendiği ve kendini toparladığı bir dönemdir. Tabi sahur ve iftarda doğru beslendiğimiz takdirde. Elazığlı Bilim İnsanı Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayına özel yayınladığı videoda önemli tavsiye ve uyarılarda bulundu.
Ramazanın insan vücudunu aynı zamanda toparladığı zaman olduğunu ifade eden Karatay, oruç öncesi doğru hazırlığın önemli olduğuna dikkat çekti.
Ramazan ayı sadece manevi bir ibadet değil, aynı zamanda vücudun kendi kendini tamir ettiği, yani 'fabrika ayarlarına' döndüğü muazzam bir yenilenme sürecidir. Oruç tutmak, vücudu o bitmek bilmeyen insülin direncinden kurtarır, karaciğeri dinlendirir ve hücrelerimizi temizler. Vücut bu dönemde adeta bir toparlanma evresine girer." Dedi..
Karatay, iftara sıcak çorbayla başlanılmasını tavsiye ederken, gazlı, şekerli içeceklerden ve glütenden uzak durulması gerektiğini belirtti
Efendim, iftar sofrasına oturduğunuzda sakın ha hemen ağır yemeklere saldırmayın! Orucumuzu açtıktan sonra mideyi yormadan, yavaş yavaş ilerlemek şart. Benim tavsiyem; önce ılık bir su içip ardından mutlaka sıcak bir çorbayla başlamanızdır. Çorba mideyi hazırlar, sindirimi rahatlatır. Ancak en büyük tehlike o sofradaki gazlı ve şekerli içeceklerdir. Bunlar vücuda giren zehirdir, insülini tavan yaptırır, karaciğeri mahveder. Susuzluğunuzu bu boş içeceklerle değil, suyla veya ev yapımı naneli ayranla giderin. Bir diğer mesele de glüten. Pideye, ekmeğe, hamur işine yüklenirseniz o vücut toparlanamaz, aksine şişer ve ağırlaşır. " İfadelerine yer verdi.
Her fırsatta zeytinyağının faydalarına dikkat çeken Karatay Ramazan ayında da vücut sağlığı için zeytinyağı tüketiminin önemli olduğuna vurgu yaptı. Karatay’ın bir başka tavsiyesi ise turşu suyu oldu.
Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim: Zeytinyağı altındır, zeytinyağı şifadır! Hele ki Ramazan ayında vücudun o toparlanma sürecine girmesi için en büyük yardımcınız zeytinyağıdır. Sahurda içeceğiniz bir fincan soğuk sıkım zeytinyağı veya yemeklerinize bolca eklediğiniz o doğal yağ, sizi gün boyu tok tutar, karaciğerinizi bayram ettirir. Vücudun pasını siler atar! Sakın ha o fabrikasyon çiçek yağlarına, margarinlere dokunmayın; onlar damar tıkar. Zeytinyağı ise damarları açar, bağırsağı çalıştırır. Bir diğer önemli mesele de turşu suyu! Bakın, iftarda veya sahurda o şekerli, gazlı içecekleri sofraya bile yaklaştırmayın demiştim. Onların yerine en doğal probiyotik olan ev yapımı turşu suyunu koyacaksınız. Turşu suyu hem vücudun kaybettiği tuzu ve minerali yerine koyar hem de bağırsaktaki dost bakterileri besler." cümlelerine yer verdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23