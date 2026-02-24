Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi...

Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim: Zeytinyağı altındır, zeytinyağı şifadır! Hele ki Ramazan ayında vücudun o toparlanma sürecine girmesi için en büyük yardımcınız zeytinyağıdır. Sahurda içeceğiniz bir fincan soğuk sıkım zeytinyağı veya yemeklerinize bolca eklediğiniz o doğal yağ, sizi gün boyu tok tutar, karaciğerinizi bayram ettirir. Vücudun pasını siler atar! Sakın ha o fabrikasyon çiçek yağlarına, margarinlere dokunmayın; onlar damar tıkar. Zeytinyağı ise damarları açar, bağırsağı çalıştırır. Bir diğer önemli mesele de turşu suyu! Bakın, iftarda veya sahurda o şekerli, gazlı içecekleri sofraya bile yaklaştırmayın demiştim. Onların yerine en doğal probiyotik olan ev yapımı turşu suyunu koyacaksınız. Turşu suyu hem vücudun kaybettiği tuzu ve minerali yerine koyar hem de bağırsaktaki dost bakterileri besler." cümlelerine yer verdi.