  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paramount, teklifini artırdı! Warner Bros. Discovery incelemeye aldı Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi... Milli Muharip Uçak, KAAN Teknoloji Tesisi'nde yeni dijital yetenekler kazanacak Uzman isim tek tek sıraladı: Yeni bir dil öğrenmek demans riskini yüzde 40 azaltabilir Ağrılar giderek taşacak artık! Vücuttaki geçmeyen ağrıyı hafife almayın! Kemikleri sessizce etkiliyor... Taşacak Bu Deniz oyuncusundan itiraf: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım Tarih belli oldu! Altı gezegen 'gezegen geçidi'nde buluşacak Uşak’ta büyük heyecan! ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kurası çekildi Yok artık! Cepte mi görüldü Paşa maçı... Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun oynatılmama sebebi ceza tehlikesi mi?
Ramazan
8
Yeniakit Publisher
Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi...

Her dediği olay olan bilim insanı Canan Karatay'dan Ramazan-ı Şerife özel bilgiler geldi.

#1
Foto - Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi...

Ramazan ayı aynı zamanda vücudun dinlendiği ve kendini toparladığı bir dönemdir. Tabi sahur ve iftarda doğru beslendiğimiz takdirde. Elazığlı Bilim İnsanı Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayına özel yayınladığı videoda önemli tavsiye ve uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi...

Ramazanın insan vücudunu aynı zamanda toparladığı zaman olduğunu ifade eden Karatay, oruç öncesi doğru hazırlığın önemli olduğuna dikkat çekti.

#3
Foto - Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi...

Ramazan ayı sadece manevi bir ibadet değil, aynı zamanda vücudun kendi kendini tamir ettiği, yani 'fabrika ayarlarına' döndüğü muazzam bir yenilenme sürecidir. Oruç tutmak, vücudu o bitmek bilmeyen insülin direncinden kurtarır, karaciğeri dinlendirir ve hücrelerimizi temizler. Vücut bu dönemde adeta bir toparlanma evresine girer." Dedi..

#4
Foto - Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi...

Karatay, iftara sıcak çorbayla başlanılmasını tavsiye ederken, gazlı, şekerli içeceklerden ve glütenden uzak durulması gerektiğini belirtti

#5
Foto - Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi...

Efendim, iftar sofrasına oturduğunuzda sakın ha hemen ağır yemeklere saldırmayın! Orucumuzu açtıktan sonra mideyi yormadan, yavaş yavaş ilerlemek şart. Benim tavsiyem; önce ılık bir su içip ardından mutlaka sıcak bir çorbayla başlamanızdır. Çorba mideyi hazırlar, sindirimi rahatlatır. Ancak en büyük tehlike o sofradaki gazlı ve şekerli içeceklerdir. Bunlar vücuda giren zehirdir, insülini tavan yaptırır, karaciğeri mahveder. Susuzluğunuzu bu boş içeceklerle değil, suyla veya ev yapımı naneli ayranla giderin. Bir diğer mesele de glüten. Pideye, ekmeğe, hamur işine yüklenirseniz o vücut toparlanamaz, aksine şişer ve ağırlaşır. " İfadelerine yer verdi.

#6
Foto - Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi...

Her fırsatta zeytinyağının faydalarına dikkat çeken Karatay Ramazan ayında da vücut sağlığı için zeytinyağı tüketiminin önemli olduğuna vurgu yaptı. Karatay’ın bir başka tavsiyesi ise turşu suyu oldu.

#7
Foto - Canan Karatay'dan iftara özel ince bilgiler! Kesinlikle bunu yapın tavsiyesi geldi...

Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim: Zeytinyağı altındır, zeytinyağı şifadır! Hele ki Ramazan ayında vücudun o toparlanma sürecine girmesi için en büyük yardımcınız zeytinyağıdır. Sahurda içeceğiniz bir fincan soğuk sıkım zeytinyağı veya yemeklerinize bolca eklediğiniz o doğal yağ, sizi gün boyu tok tutar, karaciğerinizi bayram ettirir. Vücudun pasını siler atar! Sakın ha o fabrikasyon çiçek yağlarına, margarinlere dokunmayın; onlar damar tıkar. Zeytinyağı ise damarları açar, bağırsağı çalıştırır. Bir diğer önemli mesele de turşu suyu! Bakın, iftarda veya sahurda o şekerli, gazlı içecekleri sofraya bile yaklaştırmayın demiştim. Onların yerine en doğal probiyotik olan ev yapımı turşu suyunu koyacaksınız. Turşu suyu hem vücudun kaybettiği tuzu ve minerali yerine koyar hem de bağırsaktaki dost bakterileri besler." cümlelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünya

Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülke ve Arap Ligi ile İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ortak açıklama geldi. Açıklamada "İsrail’in Batı..
Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?
Gündem

Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?

Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, gündemin en sıcak olaylarının ve gazete manşetlerinin analiz edildiği Akit TV’nin sevilen prog..
Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi
Gündem

Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi

Yalova Valiliği, baba ile 14 aylık kızının komşuları tarafından darbedilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Kızımızın genel durumu i..
Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!
Aktüel

Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!

ABD’de Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’ne bağlı Dünya ve Gezegen Çalışmaları Merkezi araştırmacıları, Ay’ın küçülmeye devam ettiğini açıkladı...
Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı
Gündem

Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı

İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaralad..
Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...
Gündem

Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının sahadan topladığı mesajların en büyüğünün ‘geçim sıkıntısı’ ile ‘düşük emekli maaşları’ olması ve bu dur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23