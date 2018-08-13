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Vatandaşın dikkatinden kaçmadı! Adıyaman'dan tarih çıktı

Adıyaman'da vatandaşların dikkati üzerine incelenen taş yapının Roma döneminden kalma askeri gözetleme kulesi olduğu ortaya çıktı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:37
Vatandaşın dikkatinden kaçmadı! Adıyaman'dan tarih çıktı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen askeri gözetleme kulesi kalıntısı bulundu.

Atatürk Barajı kıyısında taştan bir yapı gören vatandaşlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

DETAYLI İNCELEMENİN ARDINDAN TESCİL İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Müze ekiplerince yapılan incelemede, yapının Roma dönemine ait askeri gözetleme kulesi olduğu belirlendi. 5 metre yüksekliğe ve 9 metrekare iç alana sahip kulenin, giriş kapısında da kılıç tasviri bulunuyor.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, kulenin büyük bölümünün günümüze ulaştığını belirtti.

Alkan, kulede yapılacak detaylı incelemenin ardından tescil edilmesi için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuracaklarını kaydetti.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:37
  1. Atatürk Barajı
  2. Roma dönemi
  3. Adıyaman Müze Müdürlüğü
  4. Mehmet Alkan
  5. Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

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