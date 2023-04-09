Vatandaşın bunlar için zerre kıymeti yok! İzmir’de kentsel dönüşüme CHP’li Belediye böyle engel oldu!

Deprem bölgesi olan İzmir'de acil kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen noktada TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davalar nedeniyle bitmedi. Ankara’ya gelen vatandaşlar, duruma CHP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi.

Türkiye depremlerle mücadele ediyor…

Kahramanmaraş merkezli depremler yönetmeliklere uyulmadan yapılan evlerin ardından 50 binden fazla can aldı.

Diğer kentlerde de olası deprem hazırlıkları için kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Öte yandan deprem bölgesinde binlerce TOKİ konutu ise hasar almadı. Bir deprem bölgesi olan İzmir’in Karabağlar ilçesinde de 2019 yılında TOKİ acil kentsel dönüşüm ilan ettiği bölgede kuralar çekildi ve şanslı 750 kişi belirlendi.

BELEDİYE PROJELERİ ENGELLEDİ

TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP’li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin açtığı davalar nedeniyle bitirilemeyen proje haline dönüştü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir’den Ankara’ya gelen ve aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu mağdur vatandaşlar, duruma CHP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi.

Seslerini duyurmak için CHP Genel Merkezi önüne gelen vatandaşlar, “Bizleri deprem enkazında kalınca mı duyacaksınız” yazılı pankartlar astı.