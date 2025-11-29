Vatandaşa yedireceklerdi! 1 ton gıda maddesi böyle imha edildi

Hatay Reyhanlı’da zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atan büyük miktarda gıda ürünü ortaya çıkarıldı. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına engel olmak isteyen Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, sağlıksız ortamda üretimi ve muhafazası yapılan 1 ton gıda ürünleri tespit edildi. Ekipler tarafından ele geçirilen sucuk, peynir, ketçaptan gıda malzemeleri toprağa gömülmek imha edildi.