Yaşam Vatandaşa yedireceklerdi! 1 ton gıda maddesi böyle imha edildi
Yaşam

Vatandaşa yedireceklerdi! 1 ton gıda maddesi böyle imha edildi

Yeniakit Publisher
IHA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sağlıksız koşullarda üretildiği ve saklandığı belirlenen; peynir, sucuk ve ketçaptan oluşan 1 ton gıda, ekiplerin denetimiyle ele geçirilip toprağa gömülerek imha edildi.

Hatay Reyhanlı’da zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atan büyük miktarda gıda ürünü ortaya çıkarıldı. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına engel olmak isteyen Reyhanlı Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, sağlıksız ortamda üretimi ve muhafazası yapılan 1 ton gıda ürünleri tespit edildi. Ekipler tarafından ele geçirilen sucuk, peynir, ketçaptan gıda malzemeleri toprağa gömülmek imha edildi.

