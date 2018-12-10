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Vatandaşa müjdeli haber! Doğalgaza indirim geliyor

Ankara’da özel sektörle bir araya BOTAŞ yönetimi,santrallere 'daha iyi fiyat'tan gaz satışı yapmak üzere çalışma yapıldığı sinyalini verdi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
Vatandaşa müjdeli haber! Doğalgaza indirim geliyor

BOTAŞ yönetimi, 2018 gaz satış ve fiyat politikası hakkında Ankara’da önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Türkiye’nin önde gelen doğalgazla elektrik üreten özel sektör santrallerinin üst yönetimi katıldı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre BOTAŞ, santrallere, yeni yılda “sektörü memnun edecek, daha iyi fiyattan doğalgaz” temin etmek üzere çalışma yaptıkları mesajı verdi. Bu mesaj, 1 Ocak’tan itibaren doğalgazda öncelikle santraller başta olmak üzere indirim yapılacağı yönünde değerlendirildi. BOTAŞ, özel santrallere halen her 1000 metreküpü bin 550 TL’den gaz satıyor.

Kur ve petrol

BOTAŞ yönetimi, petrol ve dolar kuru konusunda da dikkatli bir dille bazı mesajlar verdi. Petrol ve dolar kurunda yukarı yönlü ciddi bir hareket beklemediklerini belirttiler. Ancak “Emin olamayız” demeyi de ihmal etmediler.

Tarifede yeni dönem

BOTAŞ, gaz tarifelerinde yeni bir yönteme geçileceğini açıkladı. Buna göre doğalgaz santrallerine önce 3 ay, sonra 6 ay geçerli olacak biçimde tarife açıklayacak. Santraller, fiyat sürpriziyle karşı karşıya kalmayacak ve elektrik üretim planlaması yapabilecek. Bu hafta içinde açıklanması beklenen ilk tarife, 1 Ocak-31 Mart arasında uygulanacak ve gaz fiyatı bu dönemin sonuna kadar sabit olacak.

BOTAŞ, santrallerin, özel sektör gaz ithalatçıları ya da toptancılarından da doğalgaz almasını istiyor. Bunun için “kademeli fiyat” uygulayacak. BOTAŞ’tan, santraller ihtiyaç duyduğu gazın yüzde 70’ini satın alırsa, birinci kademe ve daha ucuz fiyattan gaz temin edecek. Kalan bölüm, ikinci kademeye girecek ve biraz daha pahalı olacak.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
  1. Ankara
  2. BOTAŞ
  3. Doğalgaz
  4. doğalgaz fiyatları
  5. Doğalgaz indirimi

YORUM YAZ

  • NE MÜJDE !NE MÜJDE !30 dk önce
    Vatandaşın kullandığı doğalgaza indirim var mı? Yoookİndirimden faydalanan santrallar elektrikte indirim yapacak mı? Başka baharaO zaman bunun neresi müjde? ..
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş48 dk önce
    seçimlerde geliyor. verin gazı millete
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