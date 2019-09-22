0553 313 94 23

Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TUKDES) Genel Başkanı Bakal, telefon dolandırıcılığı olaylarında bu kişilerin numaralarının engellenmesi yerine ilgili kurumlara şikayet edilmesi gerektiğini söyledi.

22 Eylül 2019 Pazar 14:54
Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesaj, elektronik posta ya da  sesli arama yapan dolandırıcıların sayısının arttığını belirterek, vatandaşların  bu konuda duyarlı olmalarını istedi.
 
Ticaret Bakanlığına yapılan şikayetlerin değerlendirilmesinin akabinde  idari para cezasının uygulandığını aktaran Bakal, "Telefon dolandırıcıları,  Ticaret Bakanlığı sitesinden ya da e-Devlet üzerinden on-line olarak şikayet  edilebilir. Bizzat Ticaret İl Müdürlüklerine şikayette bulunulabilir. Daha ötesinde savcılığa şikayet edilebilir. Telefon dolandırıcılarını engellemek  yerine şikayet edin. Muhakkak ki karşılığını bulacaksınız. Vatandaşların şikayet  etmemesi dolandırıcıların önünü açıyor." dedi.
Bakal, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu çiğneyenler hakkında  yapılacak her şikayetin titizlikle incelendiğini vurguladı.
 
Arayan kişinin numarasını engellemenin bir çözüm olmadığına işaret  eden Bakal, şöyle konuştu:
 
"Vatandaşlarımız, önce telefonlarına gelen mesajı siliyor, arayan  numarayı da engelliyor fakat 'Bilgilerimizin bu insanlarda ne işi var?' sorusunu  kendimize bir sormamız lazım. Telefon numaralarımız nereden ellerine geçiyor?  Nasıl önlem almalıyız? Bunlar çözüm değil. Başka birini arıyorlar ve  dolandırıcılığa devam ediyorlar. Aslında şikayet edilmedikçe bu dolandırıcılar  yüz buluyorlar. Ticaret Bakanlığımız konu hakkında çok duyarlı. Devletimiz önem  veriyor. Sadece e-Devlet sistemimize girip on-line şikayette bulunabiliriz.  Üşenmeyip şikayetlerimizi yaptığımızda, usulsüz yollarla bilgilerimizi çalan bu  insanlara gerekli dersi vermiş oluruz."
 
Bazı vatandaşların, hala bir polisin kendisini arayıp para  isteyebileceğini düşünebildiğine dikkati çeken Bakal, "Hala birçok vatandaşımız  bu yöntemlerle dolandırılıyor. Televizyon ve internette sürekli bu konuyla  alakalı kamu spotlarının yayınlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 14:54
  1. telefon dolandırıcılığı
  2. TUKDES
  3. Süleyman Bakal
  4. EKONOMİ Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baklavacı magandalar dükkanın ismini değiştirdi
    1. Baklavacı magandalar dükkanın ismini..
    2. e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3..
    3. ABD, Irak'ta kullanmıştı! Bebeklerde..
    4. Aracıyla 60 metreden düşerek hayatını..
    5. Ordu'ya kar yağdı
    6. Evlat nöbetindeki aileler 'yeter..
    7. Mersin'de bir saat önce aldığı..
    8. Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran..
    9. Çin'de eylemciler AVM’yi bastı
    10. Şüpheli grup durduruldu, 33 kişi..
    11. Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var..
    12. TÜROFED Başkanı Osman Ayık: Hedefin..
    13. Nevşehir'de tartıştığı eşini..
    14. Damadını kına gecesinde öldürmek için..
    15. 25 yaşındaki genç olay yerinde..
    16. Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka..
    17. Ilıcalı: F.Bahçe'nin kadrosu mucize gibi
    18. Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha!..
    19. Bir saat önce aldığı otomobil kül oldu
    20. Yılın ilk karı o ile düştü!
    21. AK Parti'den ekmek nöbetine tam destek
    22. Koca dehşeti! Çok sevdiğim için..
    23. Baklavacı magandalar tabelalarını..
    24. Kırıkkale'de fabrika yangını çıktı
    25. Muğla'da mülteci minibüsü kaza yaptı,..
    26. Baklavacıların 'tabela' oyunu!
    27. Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu..
    28. Şanlıurfa isotundan sabun imal edildi
    29. Türkiye KOBİ alanında dünyaya örnek..
    30. TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın..
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı