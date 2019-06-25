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Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere zam yapıldı

Bugün motorin ve çaya yapılan zammın ardından şekerde de fiyat artışı yaşandı.

25 Haziran 2019 Salı 12:18
Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere zam yapıldı

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çaya yüzde 15 zam yaptı.

ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.

Şekere de zam

Türkiye Şeker Fabrikaları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “50 kilogramlık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %16 artırılarak (KDV hariç) 3.57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:18
  1. çaya zam
  2. şekere zam

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