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Gündem Aslı Baykal’dan bir garip transfer bakışı! ‘Kılıçdaroğlu da Yeni Parti’ye geçerse…’
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Aslı Baykal’dan bir garip transfer bakışı! ‘Kılıçdaroğlu da Yeni Parti’ye geçerse…’

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Aslı Baykal’dan bir garip transfer bakışı! ‘Kılıçdaroğlu da Yeni Parti’ye geçerse…’

CHP’li Önder Sav’ın partiden istifasını yorumlayan CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, “Önder Sav’dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da Yeni Parti’ye geçerse… CHP belki de ilk kez gerçekten 2010’un yükünden kurtulmuş olur” ifadelerini kulandı.

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya paylaşımlarıyla CHP tabanına çarpıcı mesajlar vermeye devam ediyor.

Babası Deniz Baykal’ın eski çalışma arkadaşı Önder Sav’ın Yeni Parti’ye (YP) geçmesi üzerine YP’ye transferleri değerlendiren bir paylaşımda bulunan Baykal; “Önder Sav’dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da Yeni Parti’ye geçerse… CHP belki de ilk kez gerçekten 2010’un yükünden kurtulmuş olur” dedi.

 

“ON ALTI YILDIR SÜREN TARTIŞMALAR DA YENİ ADRESE TAŞINIR”

Aslı Baykal, X hesabından konuya ilişkin paylaşımında; “Önder Sav’dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da Yeni Parti’ye geçerse… CHP belki de ilk kez gerçekten 2010’un yükünden kurtulmuş olur. On altı yıldır süren tartışmalar da yeni adrese taşınır. Artık CHP kendi geleceğini, Yeni Parti kendi geçmişini konuşur. Yeni Parti’nin genel başkanlığı meselesine gelince… Kurultay yaparlar. Bu kez de sonucunu yıllarca mahkemelerin ve kamuoyunun tartışmayacağı bir kurultay olmasını dileriz. Gerçi nasıl yaptıkları da, kimi seçtikleri de artık CHP’nin değil, kendi meseleleri olur” görüşlerini ifade etti.

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