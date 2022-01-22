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Gündem Vatandaşa gelmeyen fatura ona geldi... Gülse Birsel'in evi sanayi sitesi mübarek
Gündem

Vatandaşa gelmeyen fatura ona geldi... Gülse Birsel'in evi sanayi sitesi mübarek

3+1 dairede yaşadığını söyleyen oyuncu Gülse Birsel elektrik faturasını paylaştı. Birsel'in sıradan iş yerlerine dahi gelmeyecek faturası görenleri şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 12:33:00 -
Vatandaşa gelmeyen fatura ona geldi... Gülse Birsel'in evi sanayi sitesi mübarek

Elektrik faturalarındaki artış vatandaşın gündemi olmaya devam ediyor. Bu artışı fırsat bilen bazı kesimlerse, standart üstü olan yaşamlarını "hayat pahalılığı" olarak sunuyor. Son olarak oyuncu Gülse Birsel'in evine gelen elektrik faturası görenleri şaşırttı.

Evine 2550 TL elektrik faturası gelen oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabından faturaya ait fotoğrafı paylaşarak, “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası” ifadelerini kullandı. Faturada ise, Birsel’e 2 bin 550 TL 90 kuruş ödeme yansıtıldığı görüldü.

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