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Medya Vatandaşa büyük müjde geldi! Bu rakam, dudakları uçuklatır
Medya

Vatandaşa büyük müjde geldi! Bu rakam, dudakları uçuklatır

2021 yılında elektrik, doğalgaz ve akaryakıt desteği için devletin 165 milyar liralık gelirden vazgeçtiğini, bu yıl da vatandaş lehine kullanılan kaynağın 300 milyar lirayı aşmasının beklendiğini belirten Okan Müderrisoğlu, "2023 yılında ise en az 530 milyar liralık sübvansiyon yapılması bekleniyor. Bir başka ifade ile... Özellikle ısınma sezonunda doğalgaz ve elektrik faturalarının aile bütçelerindeki olumsuz etkisinin bir nebze azaltılması, akaryakıt fiyatlarında ise stabilite sağlanması için yarım trilyondan fazla tutar hane halklarında bırakılmış oluyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 11:39:00 -
Vatandaşa büyük müjde geldi! Bu rakam, dudakları uçuklatır

2021 yılında elektrik, doğalgaz ve akaryakıt desteği için devletin 165 milyar liralık gelirden vazgeçtiğini, bu yıl da vatandaş lehine kullanılan kaynağın 300 milyar lirayı aşmasının beklendiğini belirten Okan Müderrisoğlu, "2023 yılında ise en az 530 milyar liralık sübvansiyon yapılması bekleniyor. Bir başka ifade ile... Özellikle ısınma sezonunda doğalgaz ve elektrik faturalarının aile bütçelerindeki olumsuz etkisinin bir nebze azaltılması, akaryakıt fiyatlarında ise stabilite sağlanması için yarım trilyondan fazla tutar hane halklarında bırakılmış oluyor" dedi. Müderrisoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"2021 yılında elektrik, doğalgaz ve akaryakıt desteği için devlet 165 milyar liralık gelirden (vergiden) vazgeçti. Bu yıl, vatandaş lehine kullanılan kaynağın 300 milyar lirayı aşması bekleniyor. 2023 yılında ise en az 530 milyar liralık sübvansiyon yapılması bekleniyor. Bir başka ifade ile... Özellikle ısınma sezonunda doğalgaz ve elektrik faturalarının aile bütçelerindeki olumsuz etkisinin bir nebze azaltılması, akaryakıt fiyatlarında ise stabilite sağlanması için yarım trilyondan fazla tutar hane halklarında bırakılmış oluyor.

AB ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelerde ÜFE ile TÜFE arasındaki makas açılıyor ve ÜFE, enerji ve emtia fiyatlarındaki şoklar nedeniyle daha yukarıda seyrediyor. Öyle ki petrol ve doğalgazda ÜFE bazında bir yıllık artış yüzde 203'ü geçiyor. Tedarik zincirlerindeki kırılma ve ülkelerin ihtiyat stoklarına yönelmesi yüzünden gıda ürünlerindeki artış da yüzde 139'u buluyor.

Özetle...

Enflasyon adaletsiz vergidir. Toplumsal, ticari ilişkileri erozyona uğratır. Enflasyonun, yönetimlerin kontrolünde olmayan bölümleri de söz konusudur. Önemli olan Türkiye'deki gibi enflasyon sorununun farkında olan hem gelir takviyesini hem de fiyat istikrarını önceleyen hükümetin varlığıdır. 2023, Türkiye için enflasyonun geriye gidişinin aynı zamanda da fiyatları arttırma eğilimindeki odakların bileğinin büküldüğü yıl olmaya adaydır."

 

 

 

 

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Yorumlar

turgut

madem öyle neden dgaz ve elektriğe bu kadar zam yapıldı eğer bu süspansiyon hikayesi olmasaydı millet maaşının 3/1 ini sadece elektrik ve dgaza verecek buda halkın hiç hoşuna gitmeyecekti öyle değil mi
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