0553 313 94 23

Vatandaş tanzimi dört gözle bekliyor

Samsun’da 1 hafta içerisinde 6 noktada tanzim satış yeri kurulacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:28
Vatandaş tanzimi dört gözle bekliyor

Samsun’da 1 hafta içerisinde 6 noktada tanzim satış yeri kurulacak. Pazar ve marketlerdeki fiyatların yüksek olmasından yakınan vatandaşlar, tanzim satış yerlerini dört gözle beklediklerini belirttiler.


Türkiye’de birçok büyükşehirde uygulanan tanzim satış yerleri 27 Şubat’tan itibaren Samsun’da da hayata geçirilecek.İlkadım’da 4, Atakum ve Canik birer tanzim satış yeri olmak üzere toplam 3 ilçede 6 tanzim satış yeri vatandaşa ucuz sebze ve meyve sağlayacak. Samsun’un en büyük pazar yeri olan Modern Pazar’da alışveriş yapan vatandaşlar, pazar fiyatlarının çok pahalı olmasından yakınarak, tanzim satış yerlerinin bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini söylediler.



“Tanzim satış yerleri, önümüzdeki hafta başlayacak”


Tanzim satış yerlerinin Çarşamba gününden itibaren faaliyete geçeceğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Turan Çakır, “Tanzim satış yerlerini önümüzdeki hafta Çarşamba gününden itibaren açacağız. Ürünleri Tarım ve Kredi Kooperatifi temin edecek. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Tanzim satış yerleri, merkezin üst kodlarında olacak. Buralar İlkadım’da Hastanebaşı, Kadıköy, Adalet ve Kökçüoğlu gibi mahallelerde olacak. Atakum ve Canik’te de birer nokta olacak. Toplam 6 noktada tanzim satış yerleri oluşturulacak. Bu tanzim satış yerleri, lokasyonda problem olursa talebe göre değişebilecek” dedi.



“Pazar fiyatlarıyla manav fiyatları arasında bir fark yok”


Pazar fiyatlarının çok yüksek olmasından şikayet eden vatandaşlar ise, “Diğer illerde gördüğümüz kadarıyla tanzim satış yerleri güzel bir şey. Fiyatlar Samsun pazarlarında çok pahalı. Tanzim satış yerleri gelince fiyatların ucuzlayacağını düşünüyoruz. Tanzimler daha ucuz olursa oralardan alışveriş yaparız. Şu anda köylü pazarıyla manav fiyatları aynı. Mevsim sebzeleri bile çok pahalı. Her mahallede nasıl pazar oluyorsa, her mahallede tanzim yerleri olsun” diye konuştular.


Samsun’da pazarlarda sebze meyve fiyatları 5 TL ile 15 TL arasında değişiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa’ya temsilcilik verdi
    1. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    2. İŞKUR kura çekimi ne zaman? | 2019 GSB..
    3. Tekkeköy beton yollarla örülüyor
    4. Avusturya'da Hocalı Katliamı unutulmadı
    5. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    6. Binali Yıldırım, Sarıyer'de
    7. Ağaçtan düştü, hayatını kaybetti
    8. Trabzon Dernekleri’nden AK Parti..
    9. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    10. Kulaçlar sokak hayvanları için atıldı
    11. Memduh Başkan Bozok Derneği şiir..
    12. Maçın ardından
    13. "31 Mart akşamına kadar kapı kapı..
    14. "Benim ülkem, dünyanın en güvenli..
    15. Bakan Selçuk, Bursa’da şehit..
    16. Hindistan hükümeti Cammu Keşmir'e..
    17. ALES başvuruları ne zaman başlıyor? |..
    18. Antalya Bisiklet Turu
    19. Memduh Başkan Kazancılar Çarşısı’nda
    20. Horlama neden olur, nasıl geçer?
    21. Parmağa sıkışan yüzük kesilerek..
    22. Nihat Çelik, Erciş Ziraat Odası..
    23. Beylikdüzü’ nde kar etkisini gösterdi
    24. İYİ Parti’nin adaylık itirazına AK..
    25. Koray Aydın ve Ümit Özdağ İYİ..
    26. Adana tanzim satış yerleri nerede? |..
    27. Mahmut Arıkan: “Göç vermeyen bir..
    28. TÜBİTAK İHA ve elektrikli araç..
    29. Küçükçekmecetanzim satış yerleri..
    30. Hakkari’de SODES kapsamında 25 proje..
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu