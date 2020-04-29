Vatandaş sordu, Akşener katıla katıla güldü! Fatih Altaylı bile dondu kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gece Fatih Altaylı'nın sunduğu programa katıldı.

Gündeme ilişkin Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'nın yaptıklarını onaylarken, hükümeti ise eleştirmeyi tercih etti.

Altaylı program sırasında vatandaşlardan gelen soruları da Akşener'e yöneltti.

İşte o sorular ve Akşener ile Altaylı arasında yaşanan o ilginç diyalog:

Fatih Altaylı: Koltukta otururken, yani bakanlığınız döneminde, güçlü ve etkili olduğunuz dönemde bu söylediklerinizden hangisini, yani hastane mi, köprü mü, yol mu yaptı da şimdi konuşuyor diye soruyorlar size.

Meral Akşener: "İçişleri Bakanı olarak mı?"

Fatih Altaylı: Evet

Meral Akşener: "Güzel soru" kahkahalar... "Çok iyi ya..." kahkahalar "çok iyi..." kahkahalar...

Fatih Altaylı: Niye böyle güldünüz...

Meral Akşener: Sekiz ayda çok şey yaptık dermişim... Kahkahalar...

Fatih Altaylı: Bir vatandaş da diyor ki, madem Sağlık Bakanını ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı işleri doğru buluyor. O bakanı oraya getirenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, o bilim kuruluna karar verenin de Cumhurbaşkanı Olduğunu niye gözardı ediyor?

Meral Akşener: Kahkahalar, kahkahalar, yine kahkalar... Şimdi, güzel soru....

Fatih Altaylı: Ben elçiyim...

Meral Akşener: Bir şey demiyorum, bir şey demiyorum...

Yaşanan bu tuhaf diyaloga sosyal medyada vatandaşlardan büyük tepki geldi.

İşte o tepkilerden bazıları...