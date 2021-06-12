Vatandaş nasıl aldatılır? İşte suya yüzde 80 zam yapan Mansur Yavaş'ın iki yüzlülüğü

Ankara’da suya yapılan yüzde 80 oranındaki zam, akıllara CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Bütçeyi ben yöneteceğim ve su bedelini indireceğim. Bunu yapmak mümkündür." şeklinde yaptığı paylaşımını getirdi.

Ankara'da suya yüzde 80 zam

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal başkanlığında toplandı. Meclis gündeminin 5. maddesi ASKİ'nin su zammını içeren "Kademeli Su Tarifesi" oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından üç kez Meclis'e getirilen ve AK Parti ile MHP'nin "pandemide vatandaşın su ihtiyacını" gerekçe göstererek ret oyu kullanmaları üzerine kabul edilmeyen teklifi yenileyen CHP, farklı bir öneri sundu.

CHP'nin yüzde 80 zammı içeren teklifine karşı AK Parti ve MHP grubu "çekimser" oy kullanırken, zam teklifi CHP ve İYİ Parti grubunun oylarıyla kabul edildi.

Mansur Yavaş'ın 'su' sözü havada kaldı

Mansur Yavaş’ın pandemide zor durumda olan vatandaşlara yaptığı yüzde 80 zam daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı akıllara getirdi.

Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımında “Su fiyatını indiremeyeceğimi iddia edebilir. Bütçeyi ben yöneteceğim ve su bedelini indireceğim. Bunu yapmak mümkündür.” ifadelerini kullanmıştı.

"Sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz"

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde de iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.