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Gündem Vatandaş kararını çoktan vermiş! İşte Türkiye’deki Kudüs anketinin sonuçları
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Vatandaş kararını çoktan vermiş! İşte Türkiye’deki Kudüs anketinin sonuçları

Yeniakit Publisher
2023-10-21 13:56:00 -
Vatandaş kararını çoktan vermiş! İşte Türkiye’deki Kudüs anketinin sonuçları

Areda Survey’in, “Kudüs’ü korumak için İslam ülkelerinin bir barış gücü kurmasını destekler misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 87,8’i “Evet” cevabını verdi.

Filistin’i İsrail işgalinden ve saldırılarından korumak için İslam ülkelerinin askeri güç oluşturmasına Türk halkından büyük destek geldi. Areda Survey’in yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 87,8’si barış gücü oluşturulmasını istediklerini belirtti.

İşgalci İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları her geçen artarken İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) üye ülkelerin artık bir ‘koruma gücü’ oluşturarak bölgeye göndermesi gerekiyor. Masum insanların üzerine bombalar yağdıran İsrail’i bildiri ve kınamaların durduramadığını ifade eden uzmanlar, bölgede konuşlanacak bir “barış gücü”nün en makul çözüm olduğunu vurguluyor.

Katliamlarına hız kesmeden devam eden İsrail’i durdurmak için artık Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin önderliğinde bir askeri güç oluşturmanın zamanı geldi. Uzmanlar, bu birliklerin Filistin ve İsrail ile sınırları olan Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan’a konuşlanabileceğini vurguluyor. Filistin için ilk aşamada 40 bin kişiyle kurulacak barış gücü, ABD’nin bölgedeki yeni girişimlerine de karşı caydırıcı olur.

Türk halkı istiyor

Cidde’de toplanan İİT’nin, “İsrail’e karşı caydırıcı tedbirler alınması” yönündeki çağrısı da ancak bir askeri güç kurulmasıyla hayata geçebilir. Bölgedeki gelişmeleri gören Türk halkı da, Filistin için bir koruma kalkanı oluşturulmasını destekliyor. Areda Survey’in 18-19 Ekim’de bin 287 katılımcıyla yaptığı “Filistin-İsrail Savaşı Algı Araştırması” verilen desteğin boyutlarını ortaya koydu.

Anketteki “Kudüs’ü korumak için İslam ülkelerinin bir barış gücü kurmasını destekler misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 87,8’i “Evet” yanıtını verdi. Yüzde 12,2’lik bir kesim de “Hayır” dedi. “Türkiye’nin kurulacak barış gücüne katılmasını destekler misiniz?” sorusunu ise ankete katılanların yüzde 82,4’ü “Evet” diye yanıtladı. Katılımcıların sadece yüzde 17,6’sı bu soruya “Hayır” cevabı verdi.
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Kaynak: Yeni Şafak

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