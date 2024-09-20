Vatandaş kara kara düşünmeye başladı: Kışlıklar cep yakıyor!

Kış sezonu ile birlikte hazır giyim sektöründe fiyat artışları tüketicilerin tepkisini çekiyor. Kaban, mont ve bot gibi kışlık ürünlerde geçen yıllık oranlarda fiyatlarda 2-3 kat görülüyordu.

Mont ve kaban fiyatları 2 bin liradan 7 bin liraya, kazaklardan 1.000 liradan 3 bin liraya, pantolonlardan 1.500 liradan 4 bin liraya, botlar ise 2 bin liradan 5 bin liraya kadar yükselmiş durumda. Bu yüksek fiyatlar, özellikle markalı ürünlerde dikkat çekiyor.

Tüketiciler sosyal medyada “bu kış giyinmek zor” şeklinde paylaşımlar yaparak artan fiyatlardan yaklaşıyor.

Girdi maliyetlerinde büyük bir artış üretim fiyatlarının neden bu kadar yüksek olduğu soru sayısında, mağazaların sezon başında markaların fiyatları yüksek belirleyip, kampanyalarla satışlarını artırmaya çalıştıklarını açıklıyor.

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