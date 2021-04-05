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Siyaset Vatandaş, İmamoğlu'na isyan etti: Gerçekten büyük rezalet!
Siyaset

Vatandaş, İmamoğlu'na isyan etti: Gerçekten büyük rezalet!

Koronavirüs salgınına rağmen toplu ulaşım sefer sayılarını artırmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaş, "Gerçekten büyük rezalet. Metroya, metrobüse, tramvaya bu toplu taşımalara neden ceza kesilmiyor? Üst üste geldik. Her gün metrobüs kullanıyorum. Resmen rezalet. İstanbul'da virüs var ya hani, bunların sayesinde tavan yapacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 12:22:00 -
Vatandaş, İmamoğlu'na isyan etti: Gerçekten büyük rezalet!

Toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da sabah saatlerinde vatandaşlar işyerlerine gitmek için toplu taşımayı kullanırken duraklarda yoğunluk yaşandı.

Cevizlibağ 'da birçok yolcu ayakta yolculuk ettiğini söylerken, bazı yolcular seferlerin arttırılması gerektiğini, bazıları ise salgın sırasında bu kalabalığın süreci olumsuz etkilediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında ise trafik yoğunluğunun yüzde 74 seviyesine ulaştığı görüldü.

Metrobüsteki kalabalıktan dert yanan Ümit Tekbaş, “Gerçekten büyük rezalet. Metroya, metrobüse, tramvaya bu toplu taşımalara neden ceza kesilmiyor? Üst üste geldik. Her gün metrobüs kullanıyorum. Resmen rezalet. İstanbul'da virüs var ya hani, bunların sayesinde tavan yapacak" dedi.

Her gün ayakta yolculuk yaptığını söyleyen Suat şakrak, "Kalabalık ne kelime, üst üsteydik sırt sırtaydık. Çok beter geldik. Sıkışık yani herkes üst üste. Rahat yolculuk yapamadık. Hafta içi her gün kullanıyorum. Ne olacak böyle bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Salgın da var dikkat etmeye çalışıyoruz ama bakalım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Cevdet Cengiz ise, "Benim durağım ilk durak olduğu için oturarak geliyorum ben ama çok kalabalık. Pandemi diyorlar ama hikaye hepsi. Tedbirler boşuna yani. Her gün kullanıyorum mecbur ama bu şekilde yani. Bu kalabalıkla bu iş yürümez. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

 

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Yorumlar

HERŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR

İMAMOĞLU SAYESİNDE HERŞEY ÇOK GÜZEL OLUYORDU HANİ.BUNLAR DAHA BAŞLANGIÇ.HERŞEY BOMB.K OLACAK.
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vatandaş

NE BEKLİYOR DUNUZ BU ŞOVMEN DEN , SİZ SECTİNİZ BU DÜZENBAZ İ. KATLANİN
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