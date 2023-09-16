  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme!

Bunların kafası değişmez! Skandal açıklama...

ABD'den skandal iddia! Türkiye'den sert tepki: 'İnsan ticareti' iddialarını reddediyoruz duyurusu!

Camide içki içip fotoğrafını paylaşan alçak yakalandı!

Emekli maaşı zammı son durum 2023, Türkiye açıklaması: Emekliye zam gelir mi, emekli ödenmesi ne zaman verilecek? AK Parti’den açıklama

Ve Mehmet Ceyhan sahnede! 'Aşı olun'

Yeni Hyundai KONA Elektrik modeli! Hedef: Türkiye'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülkeye gidecek, artış gösterecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir düzeyine göre vergi ödenmesini hedefliyoruz!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması

Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL
Gündem Vatandaş "illallah" demişti! Flaş düzenleme yapıldı! Artık geçersiz sayılacak
Gündem

Vatandaş "illallah" demişti! Flaş düzenleme yapıldı! Artık geçersiz sayılacak

Yeniakit Publisher
2023-09-16 10:35:00 -
Vatandaş "illallah" demişti! Flaş düzenleme yapıldı! Artık geçersiz sayılacak

BTK, tüm operatörlere, internet sağlayıcıları ve TV hizmeti verenlere resmi çağrı merkezlerince çalışma yükümlülüğü getirdi. Artık yeni bireysel aboneliklerde herhangi bir numaradan pazarlama ve tanıtım amaçlı vatandaşın aranması ve üyelik talebi alınamayacak.

Vatandaşı isyan ettiren 0850, 0216, 0212'li hatların yeni oyununa darbe vuruluyor. Cep telefonlarını arayarak yeni internet aboneliği satmak isteyen dolandırıcılara karşı harekete geçildi. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yeni bir düzenleme yaptı. Artık herhangi bir numaradan pazarlama ve tanıtım amaçlı vatandaşların aranması ile abonelik süreci başlatılamayacak. Yalnızca internet servis sağlayıcılarının kendi kurumsal kanalları üzerinden ya da BTK'ya kayıtlı resmi çağrı merkezleri üzerinden yapılacak aramalarla vatandaşın üyelik kaydı oluşturulabilecek. Aksi takdirde başlatılan abonelik sözleşmesi geçersiz sayılacak.

Sistem şöyle işliyor

Cep telefonunuza 0850, 0216, 0212 ile başlayan numaralardan çağrı geliyor. Dolandırıcılar "internet taahhüdünüz bitmek üzere, yüksek faturalarla karşılaşmamak için yeni taahhüt yapalım" diyor. Kabul ederseniz de istemediğiniz bir internet aboneliğine geçiş yapılıyor. Neredeyse her vatandaşı 50 kez arayan dolandırıcıların kandırdıkları kişiler, onay verdikleri internet servis sağlayıcısını bırakmak isterse bu kez 'taahhütten cayma bedeli' isteniyor. Yüksek faturalarla da karşı karşıya kalıyorlar. Üstelik mağduriyetlerini iletecek şirket muhatabı dahi bulamıyorlar.

BTK Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeyle, bu tür merdiven altı çağrı merkezlerinin kökü kazınacak. İnternet, televizyon ve sabit telefon hizmetlerine ilişkin yeni bireysel aboneliklerde herhangi bir numaradan pazarlama ve tanıtım amaçlı vatandaşların aranması ile abonelik süreci başlatılamayacak. Mevcutta bu tarz çağrı merkezlerinin abone olmayı taahhüt eden vatandaşın bilgisini internet servis sağlayıcısına vermesi ve bunların teyit araması yapması ile üyelik kaydı başlatılabiliyordu.

10 milyara koşuyorlar

Türkiye genelinde 150 merdiven altı çağrı merkezi bulunduğu tespit edildi. Bunların ortaya çıkardıkları cayma bedelleri ve üyelik ücretleri, internet servis sağlayıcılardan aldıkları komisyon, kayıt dışı olarak çalıştırdıkları binlerce işçinin ekonomiye maliyeti 10 milyar TL'yi buldu. Çalıştırdıkları kişilere maaş vermekten öte aldıkları abone taahhüdü başına ücret verme sistemine geçti. Ticaret Bakanlığı 2021'de 0850'li hat işletmecilerine ceza kesti. BTK Şubat 2023'te vatandaşı izinsiz arayan 15 firmaya 51.5 milyon TL idari para cezası kesti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm gözler Türkiye'nin savunma sanayii alanında: 30 bin saati geride bıraktı, hızı belli oldu! Havacılık tarihinde bir ilk
Teknoloji

Tüm gözler Türkiye'nin savunma sanayii alanında: 30 bin saati geride bıraktı, hızı belli oldu! Havacılık tarihinde bir ilk

Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Bayka..
ABD’den Türkiye'ye flaş uyarı! Tarih de verdiler! Eyvah ki ne eyvah! Başımıza bu da mı gelecekti
Gündem

ABD’den Türkiye'ye flaş uyarı! Tarih de verdiler! Eyvah ki ne eyvah! Başımıza bu da mı gelecekti

Amerika'dan İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için kırmızı kodlu uyarı geldi. Amerika modeli, 26 Eylül'de İstanbul'a afet boyutunda yağış..
İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan Bursa açıklaması! TİP'li aday mı çıkartacaksınız?
Siyaset

İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'ndan Bursa açıklaması! TİP'li aday mı çıkartacaksınız?

Geçtiğimiz günlerde Gezi Davası tutuklularından Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret eden İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23