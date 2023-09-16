Vatandaş "illallah" demişti! Flaş düzenleme yapıldı! Artık geçersiz sayılacak

Vatandaşı isyan ettiren 0850, 0216, 0212'li hatların yeni oyununa darbe vuruluyor. Cep telefonlarını arayarak yeni internet aboneliği satmak isteyen dolandırıcılara karşı harekete geçildi. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yeni bir düzenleme yaptı. Artık herhangi bir numaradan pazarlama ve tanıtım amaçlı vatandaşların aranması ile abonelik süreci başlatılamayacak. Yalnızca internet servis sağlayıcılarının kendi kurumsal kanalları üzerinden ya da BTK'ya kayıtlı resmi çağrı merkezleri üzerinden yapılacak aramalarla vatandaşın üyelik kaydı oluşturulabilecek. Aksi takdirde başlatılan abonelik sözleşmesi geçersiz sayılacak.

Sistem şöyle işliyor

Cep telefonunuza 0850, 0216, 0212 ile başlayan numaralardan çağrı geliyor. Dolandırıcılar "internet taahhüdünüz bitmek üzere, yüksek faturalarla karşılaşmamak için yeni taahhüt yapalım" diyor. Kabul ederseniz de istemediğiniz bir internet aboneliğine geçiş yapılıyor. Neredeyse her vatandaşı 50 kez arayan dolandırıcıların kandırdıkları kişiler, onay verdikleri internet servis sağlayıcısını bırakmak isterse bu kez 'taahhütten cayma bedeli' isteniyor. Yüksek faturalarla da karşı karşıya kalıyorlar. Üstelik mağduriyetlerini iletecek şirket muhatabı dahi bulamıyorlar.

BTK Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeyle, bu tür merdiven altı çağrı merkezlerinin kökü kazınacak. İnternet, televizyon ve sabit telefon hizmetlerine ilişkin yeni bireysel aboneliklerde herhangi bir numaradan pazarlama ve tanıtım amaçlı vatandaşların aranması ile abonelik süreci başlatılamayacak. Mevcutta bu tarz çağrı merkezlerinin abone olmayı taahhüt eden vatandaşın bilgisini internet servis sağlayıcısına vermesi ve bunların teyit araması yapması ile üyelik kaydı başlatılabiliyordu.

10 milyara koşuyorlar

Türkiye genelinde 150 merdiven altı çağrı merkezi bulunduğu tespit edildi. Bunların ortaya çıkardıkları cayma bedelleri ve üyelik ücretleri, internet servis sağlayıcılardan aldıkları komisyon, kayıt dışı olarak çalıştırdıkları binlerce işçinin ekonomiye maliyeti 10 milyar TL'yi buldu. Çalıştırdıkları kişilere maaş vermekten öte aldıkları abone taahhüdü başına ücret verme sistemine geçti. Ticaret Bakanlığı 2021'de 0850'li hat işletmecilerine ceza kesti. BTK Şubat 2023'te vatandaşı izinsiz arayan 15 firmaya 51.5 milyon TL idari para cezası kesti.

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