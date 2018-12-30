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Vatandaş hızlı trenle her ile gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, demir yolu hizmetini ülke sathına yaymak için yeni projeler hazırladıklarının müjdesini verdi.

30 Aralık 2018 Pazar 10:00
Vatandaş hızlı trenle her ile gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yüksek hızlı tren hatlarının, gelecek yıllarda bakanlığın önemli ve öncelikli projeleri olacağını açıkladı. Turhan, daha ekonomik ve güvenli olan demir yolu hizmetini ülke sathına yaymak için yeni projeler hazırladıklarının müjdesini verdi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Hızlı Tren Projesi’nin şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hızlı tren çalışmalarını ülke sathına yayan projelere devam edildiğini söyledi.

Ülkemizde yüksek hızlı tren hatları ve hızlı tren hatları önümüzdeki yıllarda bakanlığımızın önemli ve öncelikli projeleri olacaktır” diyen Bakan Turhan, “Daha ekonomik, daha güvenli olan demir yolu hizmetini ülke sathına yaymak için yeni projeler hazırlıyoruz” dedi.

Seyahat süresi düşecek

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattını konvansiyonel demir yolu hattından hızlı tren hattına çevirdiklerini belirten Turhan, 294 kilometrelik Gaziantep-Adana demir yolu hattının 226 kilometreye düşeceğini vurgulayarak, buranın geometrik standartlarının da iyileştirilerek güzelleştirileceğini kaydetti. Adana-Gaziantep arasındaki seyahat süresi ise hızlı trenle 1,5 saate düşecek. Bakan Turhan, Mersin-Adana arasındaki projenin devamı olan 67 kilometrelik kesimde de seyahat süresinin bir saatten 30 dakikaya düşmüş olacağını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 10:00
  1. Osmaniye
  2. Mersin
  3. Gaziantep
  4. Adana
  5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
  6. yüksek hızlı tren

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