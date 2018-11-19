THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Vatandaş evinden getirip bıraktı… Şehrin göbeğinde ‘pes’ dedirtti

İzmir’in Konak ilçesinde kazıldıktan sonra kapatılmayan çukur tehlike oluşturduğu için vatandaşlar tarafından geçici bir tedbir alındı. Bir vatandaş, evden getirdiği sandalyeyle güvenlik önlemi aldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 06:45
Vatandaş evinden getirip bıraktı… Şehrin göbeğinde ‘pes’ dedirtti

İzmir'in Konak ilçesinde, yolda altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ancak üzeri kapatılmayan çukurların trafik için tehlike oluşturduğunu farkeden bir vatandaş, evinden getirdiği sandalyeyle güvenlik önlemi aldı.

 

Şair Eşref Bulvarı'nda daha önce kazı çalışması yapan belediye ekipleri, iddiaya göre önceki gün çalışmaları tamamlayıp gitti ancak kazılan alanı doldurmadı.

Kent genelinde günün erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle de bulvar üzerinde çukurlar oluştu.

 

Yaya ve araç trafiği için tehlike oluşturan çukurları farkeden bir mahalle sakini, araçların ve insanların zarar görmemesi için yola sandalye koyup güvenlik şeridi çekti.

Bulvarı kullanan araç sürücülerinin de vatandaşların sandalyeli önlemini dikkate aldığı görüldü.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:45
  1. İzmir
  2. konak
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD yaptırımları sonrası İran'a kritik ziyaret
    1. ABD yaptırımları sonrası İran'a kritik..
    2. Tepki yağıyor... Lezgin Botan'dan..
    3. Vatandaş evinden getirip bıraktı…..
    4. TürkAkım’da tarihi gün
    5. İran'a kötü haber! Tamamen durdu
    6. Dengeleri bozacak... Türkiye'de..
    7. Korkunç kaza... Başından ayrılmadı
    8. Anahtarı unuttu balkondan girmek..
    9. ’Ticaret savaşlarının bir bedeli olacak’
    10. Karakol önünde drift… Hayatının..
    11. Neye uğradıklarını şaşırdılar!..
    12. Sinan Engin'den çarpıcı açıklama:..
    13. İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin..
    14. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    15. İşte Fatih Terim'in istediği stoper!..
    16. Mircea Lucescu istifa mı ediyor?..
    17. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı..
    18. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:..
    19. Zonguldak'ta feci kaza! Yaralılar var
    20. Annesini yaralayan koça bakın ne yaptı
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!
    Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın