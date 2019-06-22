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Vatandaş CHP'ye öfkeli: Onlar HDP'den daha tehlikeli

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye çağrısından sonra başlayan tartışmalar, seçmenleri de çileden çıkardı. Akit Soruyor ekibinin mikrofon uzattığı seçmenler, HDP ile PKK arasındaki bağı lanetleyerek HDP ile ittifak eden CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:55

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Terörist başı Abdullah Öcalan, HDP'ye 23 Haziran'a ilişkin çağrıda bulununca tartışmalarda beraberinde geldi. Bugüne kadar İstanbul'da CHP adayını destekleyeceklerini açıklamaktan imtina etmeyen HDP, bebek katili Apo'nun çağrısından sonra da bildiğinden vazgeçmedi.

Vatandaştan HDPKK ve CHP'ye lanet!

PKK sevici HDP'nin CHP adayına desteğini lanetleyen seçmenler, Akit Soruyor ekibine konuştu. HDP'nin PKK ile ilişkisini ve onlara yönelik sevici tutumlarını hatırlatan vatandaşlar, Mustafa Kemal'ın partisi olduklarını iddia eden CHP'ye bu kirli ittifak nedeni ile tepki gösterdi. Mikrofon uzattıklarımızdan bir kişi ,"Ben CHP'yi HDP'den daha tehlikeli buluyorum. HDP açık, CHP ise gizli düşman. Dış güçlerin bir kuklası." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:55
  1. İstanbul
  2. Abdullah Öcalan
  3. HDP

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