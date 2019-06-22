Vatandaş CHP'ye öfkeli: Onlar HDP'den daha tehlikeli

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Terörist başı Abdullah Öcalan, HDP'ye 23 Haziran'a ilişkin çağrıda bulununca tartışmalarda beraberinde geldi. Bugüne kadar İstanbul'da CHP adayını destekleyeceklerini açıklamaktan imtina etmeyen HDP, bebek katili Apo'nun çağrısından sonra da bildiğinden vazgeçmedi.

Vatandaştan HDPKK ve CHP'ye lanet!

PKK sevici HDP'nin CHP adayına desteğini lanetleyen seçmenler, Akit Soruyor ekibine konuştu. HDP'nin PKK ile ilişkisini ve onlara yönelik sevici tutumlarını hatırlatan vatandaşlar, Mustafa Kemal'ın partisi olduklarını iddia eden CHP'ye bu kirli ittifak nedeni ile tepki gösterdi. Mikrofon uzattıklarımızdan bir kişi ,"Ben CHP'yi HDP'den daha tehlikeli buluyorum. HDP açık, CHP ise gizli düşman. Dış güçlerin bir kuklası." dedi.