Vatana ihanetin telafisi, müebbetin tahliyesi, kahpeliğin bahanesi olmaz

YÜKSEL TOKUR

Sadakat; bağlılık, vefalılık, içtenlik, doğruluk anlamlarına gelir. Aile, toplum ve devletlerin en değerli, en olmazsa olmazı bir bağlılık göstergesidir. Bu manevi bağlılık güçlü olduğunda aile, toplum ve en önemlisi de devletler daha güçlü, daha uzun ömürlü olurlar.

Ne yazık ki; bazı insanlar bazen bir çıkar uğruna ya da ideolojik saplantılar nedeniyle veya başka sebeplerle sadakatini bozarak ihanet etmek yoluna girebiliyorlar.

Başlıktaki söz; davasının çilesini iliklerine kadar yaşayan, şüpheli bir helikopter kazasında şehit düşen, dürüstlük timsali rahmetli eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’na aittir.

"Her şeyi affedin, ama vatana ihanet edeni asla affetmeyin." Hz. Ali’ye ait olan bu söz ise ihanetin cezasız kalmaması gerektiğini vurgulamak içindir.

Bir ülkeye zarar vermek isteyen güçlerin en büyük silahı, o ülke içinden satın alıp kullanabileceği hainlerin olmasıdır. İşlerini kolaylaştırır, kaleyi içten fethederler.

Bir de özel yetiştirip o ülke içine kendileri için çalışan ajanlar yerleştirirler.. Türkiye’de FETÖ yapılanması, ABD adına ajanlık yapan rahip Brunson, Arap yarımadasında İngiltere adına çalışan ünlü ajan Lawrence gibi..

Gerek devlet kademelerinde, gerek özel kurumlarda savaşta ya da barışta, özellikle stratejik önemi bulunan bilgi ve belge türü sızdırmalar satılmış hainler tarafından çeşitli nedenlerle düşmana satılmaktadır. Tarihte bunun örnekleri çoktur.

İşte bu hainler bazen tespit edilip yakalanarak mahkemelerde yargılanırken, bazısı da kendisini iyi gizleyerek güya paçayı kurtarmaktadırlar.

Günümüze gelecek olursak... İBB ile ilgili devam eden operasyonları, açılan davaları izliyorsunuzdur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, İBB’ye ait “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon vatandaşın kişisel ve konum bilgilerinin Almanya ve ABD’ye sızdırıldığı, ayrıca 11 milyon seçmene ait sandık verilerinin “İBB Hanem” uygulamasına yüklendiği tespit edildi.

Yabancı istihbarata aktarılan veriler arasında; TC Kimlik No, üye olunan parti, ziyaret edilen web siteleri, kullanılan cihaz bilgileri, banka hesapları, fotoğraflar, tıbbi belgeler, takvim notları, konum bilgisi ve sosyal medya profilleri bulunuyor.

İstanbul’da yolların kardan kapanıp halkın çile çektiği gece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi’yle balıkçıda yemek keyfi yapması öyle sıradan bir buluşma değilmiş meğer..

Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturması kapsamında itirafçı olan İngiltere vatandaşı da olan Hüseyin Gün’ün İngiliz istihbaratı M16'dan CIA ve Mossad'a kadar birçok istihbarat kurumuna bilgi sızdırdığı ortaya çıktı.

Hüseyin Gün ayrıca: “İmamoğlu mahrem bilgi verdiğimizi biliyordu” itirafında da bulundu.

İmamoğlu; “Suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek, siyasal casusluk” suçlarından yargılanıyorken, zerre kadar yüzü kızarmayıp, “mahkeme salonu şovları”na devam ediyor. Özgür Özel de: “Bizim böyle bir Başkanla işimiz olamaz, aklanıp gelsin” diyeceğine onu kurtarmak için yırtınıp duruyor. Ayrıca; kendilerine yardım etmediği için İngitere’ye sitem etmesi de boşuna değilmiş!

Özel ve diğerleri: “Bu davalar siyasi, geleceğin Cumhurbaşkanı büyük Başkan (!) İmamoğlu’nun önü kesilmeye çalışılıyor” diye dursun; ülkemizin nasıl bir tehlikeli durumla karşı karşıya olduğunu anlayacak akıl sahipleri de var.

Hem; yoksa “Erdoğan’a rakip olacak herkesin” casusluk dahil her türlü suçu işleme özgürlüğü mü var?..