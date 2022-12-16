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Siyaset Vatan Partisi’nden İmamoğlu- Akşener teşhisi
Siyaset

Vatan Partisi’nden İmamoğlu- Akşener teşhisi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davası sürecini ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 14:54:00 -
Vatan Partisi’nden İmamoğlu- Akşener teşhisi

Yeni Akit  Ankara

Bursalı" İmamoğlu da Gladyo Kraliçesi Akşener de ABD'nin ucuz kahramanlarıdır.” dedi. ABD’nin Kılıçdaroğlu’na dirsek attığını söyleyen Özgür Bursalı, “ABD Alevi yurttaşlarımızın da üstünü çizmiştir.” ifadelerini kullandı.

ABD, sekizli masanın (Altı+ HDP+ FETÖ) adayını tayin etmiştir

“Alevi yurttaşlarımız da sistemin dışındaki seçeneği daha kuvvetli keşfedeceklerdir.” diyen Bursalı, Vatan Partisi’ni işaret etti. Bursalı’nın açıklaması şu şekilde: “Ahmak demek suçtur. Kimse devlete, devletin kurumlarına, yöneticilerine hakaret edemez. Ederse, karşılığını bulur. İmamoğlu da, Gladyo Kraliçesi Akşener de ABD'nin ucuz kahramanlarıdır. Devlete hakaret ederek kahraman olunmaz. ABD'nin tayin ettiği adamlardan kahraman çıkmaz.
ABD, Sekizli Masanın (Altı+ HDP+ FETÖ) adayını tayin etmiştir.

ABD'nin en gözde iki ismi: Türkiye'nin Zelenskisi Ekrem İmamoğlu ve Gladyo Kraliçesi Akşener'dir. Bütün Biden tayfası da bu isimlerin arkasında ortalığa döküldüler. Sonuç: Altılı Masa+ HDP+ FETÖ, CHP'yi esir aldı”

“Alevi yurttaşlarımızın da üstünü çiziyorlar”

“ABD, Kılıçdaroğlu'na dirsek atarken, aslında Alevi yurttaşlarımızın da üstünü çizmiştir. "Sizin gelebileceğiniz yer buraya kadardır" deniliyor. Sistemin karakteri budur. Önümüzdeki dönem, Alevi yurttaşlarımız da sistemin dışındaki seçeneği daha kuvvetli keşfedeceklerdir. Atlantik Sisteminin bütün seçenekleri yıprandı. Siyaset komplolarla, ayak oyunlarıyla, yürütülmeye çalışılıyor. Sistem çöküyor! Bu dökülen sistemin seçeneklerine mahkum değiliz! Cumhurbaşkanı Adayımız Doğu Perinçek var, Vatan Partisi var!”

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Yorumlar

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Dünyanın takip ettiği ve çok büyük yankılar uyandırarak dünyanın gündemine oturan insansız savaş uçağımız KIZILELMA, TV'lerde İmamoğlu kadar ülkemizde gündem olmadı, ey CHP'liler tiyatro oynamayı ve halkı enayi yerine koymayı ne zaman bırakacaksınız, M.K. Atatürk " istikbal göklerdedir" sözünün tescilleyen KIZILELMA ve İmamoğlu'ndan daha önemli eser olduğunu sizlerde çok iyi bildiğiniz halde niçin ucuz, basit kahramanlıklar yapıyorsunuz? Artık millet bunları yemiyor, buralardan size ekmek çıkmaz, artık bunu görün gerçek gündeme dönünüz.
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