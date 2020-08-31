'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler

Daha önce HDP milletvekili olarak meclise giren ve DHKP-C’li terör örgütü üyesini savunmasıyla gündeme gelen Barış Atay, kim oldukları henüz tespit edilemeyen bir grup tarafından dayak yedi.

Dün gece 01:30 sıralarında İstanbul Kadıköy’de meydana gelen olayda, iddiaya göre 5 kişilik bir grup alkollü bir mekanın çıkışında, Barış Atay’ı söylemleri nedeniyle dövdü.

“Vatan haini”

Mekan çıkışı Barış Atay’ı aralarına alarak döven, yere düşmesine rağmen tekmelerle dövmeye devam eden grup “vatan haini” diyerek olay yerinden ayrıldı.

Hastaneye kaldırılan Barış Atay’ın kaburgalarının çatladığı öğrenildi.

TİP’ten yapılan açıklamada, Sağlık durumunun iyi olduğu söylenildi.