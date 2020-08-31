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Gündem 'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler
Gündem

'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den milletvekili seçilip Türkiye İşçi Partisi’ne geçen milletvekili Barış Atay kimliği belirsiz bir grup tarafından tekme tokat dövüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:11:00 - 2020-08-31 13:29:26
'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler

Daha önce HDP milletvekili olarak meclise giren ve DHKP-C’li terör örgütü üyesini savunmasıyla gündeme gelen Barış Atay, kim oldukları henüz tespit edilemeyen bir grup tarafından dayak yedi.

Dün gece 01:30 sıralarında İstanbul Kadıköy’de meydana gelen olayda, iddiaya göre 5 kişilik bir grup alkollü bir mekanın çıkışında, Barış Atay’ı söylemleri nedeniyle dövdü.

“Vatan haini”

Mekan çıkışı Barış Atay’ı aralarına alarak döven, yere düşmesine rağmen tekmelerle dövmeye devam eden grup “vatan haini” diyerek olay yerinden ayrıldı.

Hastaneye kaldırılan Barış Atay’ın kaburgalarının çatladığı öğrenildi.

TİP’ten yapılan açıklamada, Sağlık durumunun iyi olduğu söylenildi.

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Yorumlar

Ulvi

Gündeme gelip Türk halkına iftira atmak için yapılan sahte bayrak operasyonudur.Yoksa devletini milletini seven kimse tenezzül etmez bunu dövmeye..
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Tek kisiye saldiran 5 kisilik sozde erkekler!

Adamsaniz teker teker gitseydiniz ya Baris'in uzerine!
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