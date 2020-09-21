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Gündem Vatan haini Can Dündar için geri sayım başladı
Gündem

Vatan haini Can Dündar için geri sayım başladı

FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası kapsamında yargılanan Can Dündar'a teslim olması için mahkeme gazeteye ilan verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:24:00 -
Vatan haini Can Dündar için geri sayım başladı

Yurt dışına kaçan vatan haini Can Dündar ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

MİT TIR'ları kumpası kapsamında yargılanan Can Dündar’a İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi gazete ilanıyla açık çağrı yaptı.

15 gün içinde teslim olması gerektiği belirtilen Can Dündar için geri sayım başladı.

FETÖ’nün TSK ve yargıya sızdırdığı elemanları, 1 ve 19 Ocak 2014 tarihlerinde Hatay ve Adana'da MİT TIR'larına operasyon yapmıştı.

29 Mayıs 2015'te de vatan haini Can Dündar'a Cumhuriyet gazetesinde görüntüleri yayınlatmışlardı.

"Devletin gizli bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen ve Yargıtay tarafından "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanması gerektiğine karar verilen Can Dündar, Almanya’ya kaçmıştı.

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