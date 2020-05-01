Vatan haini Can Dündar ahlaksız film izlerken yakalandı

yeniakit.com.tr Firari vatan haini Can Dündar yeni bir skandalla gündeme geldi.

Dini ve manevi değerlerimize şimdiye dek birçok kez hücum eden Dündar, şimdi de Ramazan ayında izlediği ahlaksız görüntülerle gündem oldu.

Yanlışlıkla "beğen" tuşuna bastı

Vatan haini Can Dündar, Twitter'da porno izlerken yakalandı. Sosyal medyada ahlaksızlığın özgür olmasından faydalanan bir hesabın yayınladığı görüntüyü izleyen Dündar, videonun beğenme tuşuna bastı.

Bu haber yazılırken Dündar'ın Twitter hesabında video halen duruyordu. Değerli okurlarımız, İslam'a muğayir bu ahlaksız görüntüyü yayın ilkelerimiz doğrultusunda sizlerle açıkça paylaşamıyoruz.

Gündem oldu

Can Dündar'ın skandalı sonrası Twitter'da "#SapıkCanDündar" etiketi açıldı. Binlerce vatandaş Can Dündar'a tepki gösterdi.