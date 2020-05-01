  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Vatan haini Can Dündar ahlaksız film izlerken yakalandı

Firari vatan haini Can Dündar Twitter'da ahlaksız bir video izlerken yanlışlıkla beğendi. Hain Dündar'ın skandalı sosyal medya gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:22:00 - 2020-05-01 12:43:33
Vatan haini Can Dündar ahlaksız film izlerken yakalandı

 yeniakit.com.tr  Firari vatan haini Can Dündar yeni bir skandalla gündeme geldi.

Dini ve manevi değerlerimize şimdiye dek birçok kez hücum eden Dündar, şimdi de Ramazan ayında izlediği ahlaksız görüntülerle gündem oldu.

Yanlışlıkla "beğen" tuşuna bastı

Vatan haini Can Dündar, Twitter'da porno izlerken yakalandı. Sosyal medyada ahlaksızlığın özgür olmasından faydalanan bir hesabın yayınladığı görüntüyü izleyen Dündar, videonun beğenme tuşuna bastı.

Bu haber yazılırken Dündar'ın Twitter hesabında video halen duruyordu. Değerli okurlarımız, İslam'a muğayir bu ahlaksız görüntüyü yayın ilkelerimiz doğrultusunda sizlerle açıkça paylaşamıyoruz.

Gündem oldu

Can Dündar'ın skandalı sonrası Twitter'da "#SapıkCanDündar" etiketi açıldı. Binlerce vatandaş Can Dündar'a tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serdar

özgür özeli tehdit eden m.h.p.li,sen milliyetçiliği ayaklar altına alanlara destek vermeye utanmıyormusun,asıl ülkücüler senden hesap soracak,meclis dışında kalmamak için,milliyetçiliği ayaklar altına alanlara destek verdiniz.
  • Yanıtla

Daslak

Bu şerefsizi birde sadetciler, ipciler, sulemanciler izlesin . Zaten CHP ve HDP'liler hepsi onun gibi. Ey müslüman kardeşler ne olur gaflet uykusundan uyanın.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı