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Vatan Caddesi'nde korkunç kaza! Metrelerce takla attı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Vatan Caddesi'nde meydana gelen korkunç kazada lüks bir cip, orta refüje çarptıktan sonra metrelerce takla atarak durabildi. Kazada cipin sürücüsü yaralandı.

25 Kasım 2018 Pazar 11:55
Vatan Caddesi'nde korkunç kaza! Metrelerce takla attı

Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halinde bulunan lüks cip, kontrolden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. İddialara göre Fırat Kamacı yönetimindeki 34 FK 3725 plakalı lüks cip seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks araç taklalar atarak ışıklandırma direklerine ve ağaca çarptı.

Sürücü araç içinde sıkıştı

Kazada şoför koltuğunda oturan 33 yaşındaki Fırat Kamacı araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Kamacı'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Kamacı ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fırat Kamacı'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası Vatan Caddesi Aksaray istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İşte korkunç kazanın fotoğrafları...

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 11:55
  1. Aksaray
  2. İstanbul
  3. Vatan Caddesi
  4. Trafik kazası
  5. lüks cip metrelerce takla attı
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  7. Fırat Kamacı
  8. sürücü yaralandı

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