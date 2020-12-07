Vatan Caddesi'nde drone destekli trafik denetimi
Denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı
İSTANBUL (AA) - Fatih'te polis ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Caddesi'nde drone ile havadan trafik denetiminde bulundu.
Ekipler, drone destekli yaptıkları denetimde kurallara uymayanları tespit etti.
Denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.