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Gündem Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Gündem

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-30 07:10:00 -

İstanbul’da, 30 Ağustos nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Araçlar daha önceden belirlenmiş alternatif yollara yönlendirildi.

Etkinliklerin sona ermesiyle beraber caddenin gün içinde tekrardan trafiğe açılacağı öğrenildi. (DHA)

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