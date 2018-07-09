Vasip Şahin kimdir? Erdoğan'ın yeni kabinesinde Vasip Şahin İçişleri Bakanı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alan isimler de konuşulmaya başlandı. Son dakika gelen bilgilere göre Erdoğan'ın yeni kabinesinde İstanbul Valisi Vasip Şahin de yer aldı. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk yeni kabinesinde ismi İçişleri Bakanı olarak geçen Vasip Şahin kimdir? Vasip Şahin nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak. Türkiye yeni kabinesinin kimlerden oluşacağı merak edilirken, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in de yeni kabinede ismi geçenler arasında. Vasip Şahin'e bakanlık verilecek mi? Vasip Şahin için hangi bakanlık düşünülüyor? Vasip Şahin ismi bakanlık için geçince en çok merak edilen isimlerden oldu. Peki Vasip Şahin kimdir? Vasip Şahin nereli ve kaç yaşında? Vasip Şahin nelerede görev yaptı? İşte Vasip Şahin biyografisi

1986'da kaymakam olarak devlet adamlığı görevine adım atan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 2008'de İller İdaresi Genel Müdürü oldu. 2010'da ise bir dönem Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu Düzce'ye Vali olarak atandı.



İşte Vasip Şahin'in başarı hikayesi...



1964 yılı Bayburt doğumlu olan Vasip Şahin, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



1986 yılı Haziran ayında Erzincan'da kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1987 yılında bir yıl süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla; Kastamonu - Küre, Malatya - Pütürge ilçelerinde kaymakamlık, Muş Vali Yardımcılığı, Bolu - Mudurnu, Ankara - Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık ve Düzce'de Vali Yardımcılığı yaptı.



2003 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görevde bulunan Şahin, Eylül 2005 - Ağustos 2008 tarihleri arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı, 5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren ise İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı.



Şahin, 2010'un Mayıs ayında bir dönem Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu Düzce'ye Vali olarak atandı, 3 Ağustos 2012'de ise Malatya Valisi oldu. Şahin, bugün yayınlanan yeni kararname ile İstanbul Valisi olarak atandı. Vasip Şahin evli ve üç çocuk babasıdır.