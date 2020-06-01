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Spor

Vasco da Gama’nın 16 futbolcusunda korona virüs çıktı

Brezilya takımlarından Vasco da Gama, korona virüs testleri sonucuna göre 16 futbolcusunun pozitif olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:56:10 -
Vasco da Gama’nın 16 futbolcusunda korona virüs çıktı

Brezilya takımlarından Vasco da Gama, korona virüs testleri sonucuna göre 16 futbolcusunun pozitif olduğunu açıkladı.


Vasco da Gama’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 250 kişiye yapılan korona virüs test sonuçları duyuruldu. Buna göre 16 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Sonuçları pozitif çıkan futbolcuların karantinaya alındığı ve testlerin devam edeceği belirtildi. Brezilya’da futbol karşılaşmaları mart ayının ortasında askıya alınmıştı.

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