Varto’da “Zelzele 66” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Muş’un Varto ilçesinde Varto Dernekleri Federasyonu ve İzmir Varto-Der Gımgım Tiyatro tarafından düzenlenen ’Zelzele 66 Varto Depremi’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Muş’un Varto ilçesinde 53 yıl önce 19 Ağustos cuma günü saat 14.22’de 6.9 şiddetinde meydana gelen ve 2 bin 394 kişinin hayatını kaybettiği depremi konu alan tiyatro oyunu, Varto Kültür Merkezi konferans salonunda sahnelendi. Tuncay Akdeniz’in yönettiği; Danış Turhan, Kadir Özdemir, Eda Han, Seda Han, Dünya Şanıkan, Hüseyin Barba, Ümit Fatma Fırat, Bejan Şanıkan, İmam Ağgül ve Dijle Zelal Şanıkan adlı oyuncuların oynadığı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Burada bir konuşma yapan Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan, tiyatro oyunundaki asıl amacın Varto’da yaşanmış acıları gün yüzüne çıkarmak olduğunu belirterek, “Bir daha o acıları yaşamamak için, ona göre tedbirleri alma yönünde bir oyun izledik. Hani derler ya ‘deprem öldürmez, bina öldürür.’ Bu anlamda kendimizi buna duyarlı kılmak, kendimizi canlı ve diri tutmak için böyle bir oyun sahnelendi. Bu oyunun oluşumundan bugüne getiren oyuncu arkadaşlarımıza ve dernek yöneticilerine teşekkür ederiz” dedi.

Zazaca sahnelenen oyunun ardından Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan tarafından oyunculara gül, Varto Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Soydan ise oyunculara plaket takdim etti.